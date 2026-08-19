Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Piaseczno
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в gmina Piaseczno, Польша

;
Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 6 комнат в Bobrowiec, Польша
Дуплекс 6 комнат
Bobrowiec, Польша
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Ухоженный полуотдельный дом общей площадью 177 м2, расположенный на участке площадью 500 м2.…
$632,085
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Piaseczno, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти