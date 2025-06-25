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Коммерческая недвижимость в gmina Piaseczno, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 164 м² в Пясечно, Польша
Коммерческое помещение 164 м²
Пясечно, Польша
Число комнат 7
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продаются два коммерческих помещения в центре Piaseczna – 164 м², ул. Kościuszki.Предлагаем …
$458,382
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