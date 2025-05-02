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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в gmina Ozarow Mazowiecki, Польша

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 2 228 м² в Bronisze, Польша
Коммерческое помещение 2 228 м²
Bronisze, Польша
Число комнат 1
Площадь 2 228 м²
Этаж 1/2
Предлагаем в аренду современную недвижимость с общей полезной площадью 2 228 м², включающую …
$20,755
в месяц
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Агентство
OKEASK
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Офис в Ожарув-Мазовецкий, Польша
Офис
Ожарув-Мазовецкий, Польша
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Для аренды двухэтажный офис - служебное помещение площадью 150 м2 в центре Ожарова Мазовецко…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KUBIAK NIERUCHOMOŚCI
Языки общения
Русский, Polski
Realting.com
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