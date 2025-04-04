Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Osiek
  4. Жилая

Жильё в gmina Osiek, Польша

2 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Osiek, Польша
Коттедж 4 комнаты
Osiek, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Продается уникальный дом, расположенный в отличном месте на территории Natura 2000, с видом …
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Osiek, Польша
Квартира
Osiek, Польша
Описание объекта недвижимости Красивый участок под застройку…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Osiek, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов