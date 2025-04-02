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Жильё в gmina Liszki, Польша

4 объекта найдено
Квартира в Raczna, Польша
Квартира
Raczna, Польша
Этаж 1/1
Описание объекта недвижимости Продается 3-комнатная квартира…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Cholerzyn, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Cholerzyn, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
1. ОПИСАНИЕ ДОМАДома расположены всего в 200 метрах от озера в Холержине, идеальном месте дл…
$198,155
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Дом в Morawica, Польша
Дом
Morawica, Польша
Площадь 108 м²
Дома в Леске, II СТАП ИНВЕСТИЦИИ в Балисе, ул. Юрайская
$250,565
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Агентство
Etalon Estate Group
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Квартира в Raczna, Польша
Квартира
Raczna, Польша
Количество этажей 1
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в gmina Liszki, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов