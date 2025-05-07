Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Kolbudy
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в gmina Kolbudy, Польша

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 6 спален в Jankowo Gdanskie, Польша
UP UP
Коттедж 6 спален
Jankowo Gdanskie, Польша
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Дом в районе леса и сада, в 15 км от моря, сельская среда с 20 мин. выходом в центр Гданьска…
$672,917
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Polski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Kolbudy, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти