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Жильё в gmina Kolbudy, Польша

квартиры
8
9 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Jankowo Gdanskie, Польша
UP UP
Коттедж 6 спален
Jankowo Gdanskie, Польша
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Дом в районе леса и сада, в 15 км от моря, сельская среда с 20 мин. выходом в центр Гданьска…
$672,917
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Частный продавец
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Polski
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
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Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 3 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 3 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 3/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Čeština, Français, Latviešu, Українська, Türkçe, 简体中文
Квартира 2 комнаты в Гданьск, Польша
Квартира 2 комнаты
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Преимущества: Просторная, хорошо устроенная, трехсторонняя квартира с уникальным видом на мо…
$311,982
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Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Квартира 1 комната в Гданьск, Польша
Квартира 1 комната
Гданьск, Польша
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
Are you looking for peace and quiet, which gives the proximity of nature, and then you value…
Цена по запросу
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Агентство
SZUMSKI&CO. BIURO IGOR SHUMSKY
Языки общения
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Параметры недвижимости в gmina Kolbudy, Польша

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