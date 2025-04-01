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Дома в gmina Kazmierz, Польша

1 объект найдено
Дом в Kazmierz, Польша
Дом
Kazmierz, Польша
Площадь 152 м²
Однозначно уникальное свойство – уютный, наземный дом, уединенный от дороги, в глубине больш…
$382,305
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Kazmierz, Польша

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов