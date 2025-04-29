Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Karnice
  4. Жилая

Жильё в gmina Karnice, Польша

1 объект найдено
Дом в Konarzewo, Польша
Дом
Konarzewo, Польша
Площадь 704 м²
704 м2 в Конаржеве, муниципалитет Допиево
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Karnice, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти