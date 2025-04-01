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Многоуровневые квартиры в gmina Grojec, Польша

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Gluchow, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Gluchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2/1
НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - 3 СЕГМЕНТА - 5 мин от Гроеца, недалеко от Варшавы ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ - мы…
$142,073
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Gluchow, Польша
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Gluchow, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
ПРИВЕТСТВУЕМ - мы начинаем строительство поместья всего с тремя квартирами - два уровня, сад…
$142,073
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Параметры недвижимости в gmina Grojec, Польша

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