Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Grebow
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в gmina Grebow, Польша

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Grebow, Польша
Квартира
Grebow, Польша
Площадь 132 м²
Продается красивый дом в здании-близнеце. Дом очень ухоженный, готов войти с чемоданом
$414,694
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 комнаты в Grebow, Польша
Квартира 3 комнаты
Grebow, Польша
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Продается уникальная, уютная квартира площадью 60,2 м2, расположенная в тихой и зеленой зоне…
$205,549
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Grebow, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти