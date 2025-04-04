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Квартиры в gmina Dobrzyca, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Добжица, Польша
Квартира
Добжица, Польша
Площадь 88 м²
Продажа Авто - Бар с парковкой в идеальном месте по национальной дороге - готов вести бизнес…
$155,507
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в gmina Dobrzyca, Польша

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