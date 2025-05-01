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Жильё в gmina Czorsztyn, Польша

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Czorsztyn, Польша
Квартира 3 комнаты
Czorsztyn, Польша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Предлагаем на продажу исключительные апартаменты в живописном районе озера Чорштын! Это иде…
$325,716
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в gmina Czorsztyn, Польша

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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