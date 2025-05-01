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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в gmina Czempin, Польша

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1 объект найдено
Квартира в Gluchowo, Польша
Квартира
Gluchowo, Польша
Площадь 10 000 м²
Для аренды привлекательная инвестиционная площадь до 10 000 м2 в селе Глухово, муниципалитет…
$3,968
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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