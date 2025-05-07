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Коммерческая недвижимость в gmina Buk, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 37 м² в Бук, Польша
Коммерческое помещение 37 м²
Бук, Польша
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Вне рынка Квартира в Буке 38 м2 + доля земли (частный гараж и сад) Полная реконструкция крыш…
$68,477
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Etalon Estate Group
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