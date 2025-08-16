Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Blonie
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в gmina Blonie, Польша

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Bramki, Польша
Дом 4 комнаты
Bramki, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/1
Продаётся отдельный дом 93.2 м² (80 м² полез.) на участке 825 м², 4 комнаты, 2014 г. Ożarów …
$303,817

Агентство
OKEASK
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Дуплекс 4 комнаты в Bieniewice, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Bieniewice, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 1
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670

Дуплекс 4 комнаты в Блоне, Польша
Дуплекс 4 комнаты
Блоне, Польша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
*** CONSTRUCTION BEGINS ***   ELEGANT SINGLE-STOREY HOUSE. The house was designed with…
$193,670

Параметры недвижимости в gmina Blonie, Польша

