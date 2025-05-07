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Квартиры-студии в Гдыне, Польша

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Гдыня, Польша
Студия 1 комната
Гдыня, Польша
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Преимущества: Современная студия в недавно созданном эксклюзивном инвестиционном комплексе «…
Цена по запросу
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Агентство
Etalon Estate Group
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Параметры недвижимости в Гдыне, Польша

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