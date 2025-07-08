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Коммерческая недвижимость в Гданьске, Польша

1 объект найдено
Коммерческое помещение 55 м² в Гданьск, Польша
Коммерческое помещение 55 м²
Гданьск, Польша
Число комнат 2
Площадь 55 м²
2-комнатная квартира с отдельной кухней, балконом и подвалом | опционально гараж | 54,9 м2 |…
$166,359
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Агентство
Etalon Estate Group
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