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Жильё в Восточно-Лодзинский повят, Польша

gmina Andrespol
4
5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Andrespol, Польша
Квартира 2 комнаты
Andrespol, Польша
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Продается уникальная квартира, солнечная с собственным садом в Лодзи!
$143,942
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Квартира 2 комнаты в Andrespol, Польша
Квартира 2 комнаты
Andrespol, Польша
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Мы предлагаем уютную 2-комнатную квартиру площадью 52,2 м2, расположенную в тихом и хорошо с…
$86,370
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Etalon Estate Group
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Квартира 3 комнаты в Wisniowa Gora, Польша
Квартира 3 комнаты
Wisniowa Gora, Польша
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Я приглашаю вас взглянуть на предложение о продаже просторной трехкомнатной квартиры площадь…
$114,383
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Дом в Wierzchy, Польша
Дом
Wierzchy, Польша
Площадь 140 м²
Продается дом площадью более 140 м2 - Виержи, муниципалитет Гизалки, площадью 3000 м2. Мы пр…
$154,224
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Квартира 2 комнаты в Andrespol, Польша
Квартира 2 комнаты
Andrespol, Польша
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Специальное предложение в центре города. Продается 2-комнатная квартира площадью 41,93 кв.м.…
$128,355
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Типы недвижимости в Восточно-Лодзинский повят

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