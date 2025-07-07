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Виллы с видом на море в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

Аканту
5
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3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$1,23 млн
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Вилла 5 комнат в Аканту, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 624 м²
О проекте: Natulux — это роскошный жилой проект в Küçük Erenköy, Tatlısu, расположенный пря…
$3,06 млн
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
О проекте: La Casalia — это роскошный проект, вдохновлённый оздоровлением, расположенный пр…
$2,42 млн
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Параметры недвижимости в Tatlisu Belediyesi, Северный Кипр

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