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Виллы в Nicosia, Северный Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты с мебелью в Nicosia, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты с мебелью
Nicosia, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Вилла Horizon 3+1 с бассейном в Бахчели – эксклюзивное предложение Проект Horizon – это к…
$490,687
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