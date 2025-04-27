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Пентхаусы с видом на море в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

Лефка
9
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Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
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Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
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Квартира 2 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
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Откройте для себя K Islands, элитный прибрежный курорт. Наслаждайтесь захватывающими видами …
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Дуплекс 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
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$474,594
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Пентхаус 1 комната в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Girne Belediyesi, Северный Кипр
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Кол-во ванных комнат 1
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Таунхаус 5 комнат в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Таунхаус 5 комнат
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
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Пентхаус 2 комнаты в Мирту, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
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Площадь 78 м²
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Новый проект строится в окружении моря и горя в Лапте. Это роскошный комплекс с инфраструкту…
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Квартира 4 комнаты в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/5
ID: CP-705 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Богазичи - Расстояние до моря -400M - Расст…
$192,711
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Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
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Квартира 3 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Номер объекта: CP-148   Описание недвижимости: 2 спальни 85м² внутрен…
$150,968
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Параметры недвижимости в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
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