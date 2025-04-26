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Квартиры с садом в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

Газивера
103
Лефка
39
Газивера
19
Потамос Ту Кампу
4
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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Газивера, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3
Представляем студию с видом на море в новом жилом комплексе Газиверен. Студия имеет общую пл…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Газивера, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Газивера, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Новый масштабный жилой комплекс, расположен на берегу моря в заливе Морфу в районе Газиверен…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Lefke Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

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с видом на горы
с видом на море
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