  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

1 объект найдено
Вилла у моря с личным бассейном в Василия, Северный Кипр
Вилла у моря с личным бассейном
Василия, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Вилла, расположенная в 150 м от моря, в 5 мин езды от муниципального пляжа, в 20 минутах езд…
$2,128
в месяц
Агентство
North Symbol
Языки общения
English, Русский, Türkçe
