Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Elia, Северный Кипр
Коттедж 1 комната
Elia, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/2
Bungalow For Sale Description Experience the essence of Mediterranean living. This stylish a…
$337
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти