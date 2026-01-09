  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Güzelyurt District
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Guzelyurt District, Северный Кипр

Guzelyurt Belediyesi
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Показать все Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Жилой комплекс GRAY BEACH CLUB
Никита, Северный Кипр
от
$69,084
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 17
2 объекта недвижимости 2
ТАКИХ ВЫГОДНЫХ ЦЕН НА КИПРЕ НЕТ! Квартиры студии от 54 900 фунтов стерлингов Квартиры 1+1 от 70 700 фунтов стерлингов РАССРОЧКА: Депозит 3000 фунтов  Первоначальный взнос 35%  Остаток 65% на 42 мес.  С 1 ЯНВАРЯ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ НА 25% Район Газиверен расположен на зап…
Агентство
Surkon estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти