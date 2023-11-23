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Коммерческая недвижимость в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра

4 объекта найдено
Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Двухэтажное здание, расположенное в пределах углового участка, используется в качестве лицен…
Цена по запросу
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Офис в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческий офис теперь доступен для аренды в Agios Dometios.Недвижимость расположена недал…
Цена по запросу
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Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
A commercial building in Agios Dometios, Nicosia.It comprises of: -A shop of 115sqm with a 5…
Цена по запросу
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Коммерческая в Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Коммерческая
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
ДОСТУПНО СЕЙЧАС здание в отличном месте в Никосии в Агиос Дометиос. Расположен в районе, бли…
Цена по запросу
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