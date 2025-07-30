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Квартиры-студии возле озера в Кирениях, Северный Кипр

Кирения
4
Girne Belediyesi
11
Catalkoy Esentepe Belediyesi
13
Агиос Амвросиос
9
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Карми, Северный Кипр
Студия 1 комната
Карми, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
О проекте: Всего в нескольких шагах от Средиземного моря, Casa del Mare — это роскошный жил…
$181,085
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Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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