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Долгосрочная аренда квартир в Кирении, Северный Кипр

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Catalkoy Esentepe Belediyesi
5
Агиос Амвросиос
3
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Квартира 2+1 в аренду в комплексе SEA TERRA ESENTEPE с видом на море | Бассейн и тренажерный…
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
🏡 Аренда квартиры 2+1 на Северном Кипре с террасой на крыше и видом на море Аренда недвижимо…
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Квартира 3 комнаты в Харкея, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Аренда стильного пентхауса 2+1 рядом с гольф-клубом! Идеальное место для ценителей комфорта,…
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Mazur EstateMazur Estate
Квартира 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Аренда квартиры 3+1 в центре Гирне — просторное жилье на Северном Кипре с бассейном и крытой…
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Квартира 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Недвижимость Северного Кипра: аренда 3+1 у моря в Эсентепе с садом и инфраструктурой курорта…
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Недвижимость Северного Кипра аренда: новая квартира 1+1 с прямым видом на море в Viking Suns…
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