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Дуплексы с видом на море в Girne Belediyesi, Северный Кипр

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3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Квартиры Очень Близко к Морю в Лапте, Северный Кипр. Квартиры с 2 и 3 спальнями в Лапте, Сев…
$318,793
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Дуплекс 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Квартиры с Видом на Природу в Комплексе с Бассейном в Алсанджаке на Северном Кипре Гирне явл…
$271,436
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Дуплекс 3 комнаты в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Квартиры Очень Близко к Морю в Лапте, Северный Кипр. Квартиры с 2 и 3 спальнями в Лапте, Сев…
$271,436
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Параметры недвижимости в Girne Belediyesi, Северный Кипр

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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