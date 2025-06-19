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Офисы в Girne Belediyesi, Северный Кипр

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1 объект найдено
Офис 60 м² в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Офис 60 м²
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Магазины с высоким доходом от аренды в комплексе на Северном Кипре в Гирне Гирне – один из с…
$190,567
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