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Таунхаусы с видом на горы в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Виллы с Роскошным Дизайном и Видом на Море на Северном Кипре в Газимагусе Современные виллы …
€307,000
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Виллы с Роскошным Дизайном и Видом на Море на Северном Кипре в Газимагусе Современные виллы …
€261,000

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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