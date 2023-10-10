ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Фамагуста
Дуплексы
Дуплексы с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Искеле (Трикомо)
3
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с Storeroom
Kapparis, Кипр
3
3
205 м²
2
Продается вилла в строящемся комплексе в Агиа Триада, Протарас, Фамагуста. Комплекс располож…
€418,320
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
270 м²
Роскошные Виллы с Современным Дизайном на Северном Кипре Район Йени Боазичи является одним и…
€695,992
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
56 м²
1
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса отельного типа в районе Искеле. …
€112,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
50 м²
1/1
ID: CP-659 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Искеле Меркез - Расстояние до моря -150 М - …
€185,379
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
4
347 м²
Новый комплекс апартаментов и вилл в Татлысу от крупного Киренийского застройщика! Наши кли…
€589,687
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
1
1
65 м²
3/6
а подберем для ВАС ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!
€71,517
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
57 м²
10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€121,628
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
80 м²
11/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€248,240
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
90 м²
6
Очень срочно продаётся. Риверсайд блок Sunrise, вид на море и на бассейн. Первый взнос…
€157,919
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
141 м²
1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
€406,632
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
3
1
107 м²
1/2
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Гирне на Северном Кипре Гирне – одно из с…
€191,030
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
56 м²
6/10
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен - Расстояние до моря -50M - Расстоян…
€103,867
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL