Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турецкая Республика Северного Кипра
  3. Жилая
  4. Фамагуста
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на море в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

Искеле (Трикомо)
3
Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с Storeroom в Kapparis, Кипр
Вилла 3 спальни с парковкой, с Pool, с Storeroom
Kapparis, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в строящемся комплексе в Агиа Триада, Протарас, Фамагуста. Комплекс располож…
€418,320
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Роскошные Виллы с Современным Дизайном на Северном Кипре Район Йени Боазичи является одним и…
€695,992
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект современного жилого комплекса отельного типа в районе Искеле. …
€112,000
Квартира 1 спальня в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
ID: CP-659 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Искеле Меркез - Расстояние до моря -150 М - …
€185,379
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh в Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с predostavlyaetsya VNZh
Скиллоура, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Площадь 347 м²
Новый комплекс апартаментов и вилл в Татлысу от крупного Киренийского застройщика! Наши кли…
€589,687
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Турецкая Республика Северного Кипра, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/6
а подберем для ВАС ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!
€71,517
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Количество этажей 10
Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Рядом с Пляжем в Гюзельюрте на Северном Кипре…
€121,628
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Prastio, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 11/12
Шикарные Квартиры с Инвестиционным Потенциалом в Гюзельюрте на Северном Кипре Предлагаемые н…
€248,240
Квартира 2 спальни в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 6
Очень срочно продаётся. Риверсайд блок Sunrise, вид на море и на бассейн. Первый взнос…
€157,919
Квартира 3 спальни в Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Рассто…
€406,632
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Бассейном в Гирне на Северном Кипре Гирне – одно из с…
€191,030
Квартира 1 спальня в Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Квартира 1 спальня
Kazivera, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/10
ID: CP-707 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Газиверен  - Расстояние до моря -50M - Расстоян…
€103,867

Параметры недвижимости в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти