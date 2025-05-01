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Жильё в Beyarmudu Belediyesi, Северный Кипр

1 объект найдено
Вилла в Ахериту, Северный Кипр
Вилла
Ахериту, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
$155,523
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Параметры недвижимости в Beyarmudu Belediyesi, Северный Кипр

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