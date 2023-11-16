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Таунхаусы в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра

Таунхаус В архив
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1 объект найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этот очаровательный небольшой комплекс из 6 двухквартирных вилл с большим общим бассейном и …
€154,446
Realting.com
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