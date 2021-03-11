У иностранных студентов в Бельгии будет возможность в течение года найти работу

Иностранные студенты, обучающиеся в Бельгии, из государств, не входящих в ЕС (к ним относятся и россияне), в скором времени получат возможность подыскивать работу в этой стране в течение года после получения диплома. Согласно действующим правилам, они должны сразу выехать на родину после окончания учебы. Новое постановление было одобрено бельгийским Советом министров 26 февраля текущего года.

По сравнению с остальными европейскими странами, число студентов в Бельгии из государств, не входящих в ЕС, достаточно низкое. Например, в 2019 году сюда приехало на обучение 8600 студентов, в то время как в Венгрию их прибыло 10.000, а в Нидерланды — 20.000.

По словам Сэмми Махди, госсекретаря по вопросам убежища и миграции, в плане процедуры и регистрации не наблюдается значительной разницы. В то же время в Нидерландах, в отличие от Бельгии, у студентов есть возможность подыскивать работу в течение 12 месяцев после получения диплома. Отчасти по этой причине в стране назрело принятие соответствующего закона. В противном случае Бельгия может «проиграть битву за таланты».

Как считает чиновник, это отличная возможность для страны. Здесь на каждого студента у властей уходит порядка 12.000 евро в год. Эти финансовые вложения будут бесполезными, если Бельгия станет отправлять всех выпускников назад в их страны спустя несколько недель после обучения, поскольку они не смогли сразу подыскать работу.

По информации Евростата, каждый год в Бельгии подают запрос на выдачу ВНЖ для обучения или проведения исследований 10-14 тысяч студентов. Из них одобрение получают около 80%.

Что касается национальностей, то наибольшее представительство в бельгийских ВУЗах имеют китайцы и американцы. Наряду с ними, за получением знаний в страну чаще всего отправляются турки, индусы, канадцы, мексиканцы, бразильцы и конголезцы.