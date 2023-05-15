Хотите узнать, как выглядит рейтинг стран мира по уровню инфляции? Своей аналитикой на основании данных МВФ поделился сервис Wisevoter.

Уровень инфляции является важным экономическим показателем, который может дать полезную информацию об общем финансовом состоянии стран по всему миру. Вот как выглядит топ стран с самым высоким уровнем инфляции:

Страна Уровень инфляции в 2022 году 1. Зимбабве 284,94% 2. Венесуэла 210% 3. Судан 154,91% 4. Турция 73,13% 5. Аргентина 72,37% 6. Шри-Ланка 48,19% 7. Суринам 47,56% 8. Йемен 43,85% 9. Иран 39,99% 10. Эфиопия 33,64% 11. Молдова 28,48% 12. Гана 27,18% 13. Гаити 26,82% 14. Сьерра-Леоне 25,91% 15. Ангола 21,69% 16. Эстония 21% 17. Украина 20,55% 18. Нигерия 18,91% 19. Малави 18,45% 20. Литва 17,61%

Как мы видим, более высокие темпы инфляции характерны особенно африканским странам, что вызвано политической нестабильностью, плохой инфраструктурой и частыми стихийными бедствиями. Отметим, что гиперинфляция обычно приводит к падению стоимости валюты, как это наблюдалось в Зимбабве и Венесуэле.

Место с самой низкой инфляцией в мире — Гонконг (уровень инфляции там составляет 1,9%). Также низкой инфляцией могут похвастаться такие страны, как Катар (4,48%), Швейцария (3,06%), а также многие европейские страны. Причины такого положения вещей — стабильная макроэкономическая политика и благоприятные финансовые условия.