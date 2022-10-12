Уже с начала следующего года все туристы, проживающие в отелях, мотелях, дачных поселках, пансионатах и т.д. будут обязаны платить налог на проживание. Как это будет работать и в чем суть закона — в статье.

В чем суть закона и сколько нужно будет платить?

Как сообщает Turizm Guncel, данный закон (закон № 7338) не новый — правовое регулирование налога на жилье было принято еще в 2019 году. Однако вступление его в силу все время откладывалось: из-за различных факторов количество туристов в Турции в последние годы падало, и правительство, скорее всего, опасалось, что такой налог еще больше отпугнет желающих отдохнуть. Однако в этом году туристический поток значительно вырос, и Министерство финансов и налоговая служба подготовили проект о порядке применения ранее отложенного налога на жилье.

Согласно проекту, НДС не будет включаться в налоговую базу по жилью. Согласно закону, ставка налога на жилье составляет 2%, при этом Президент имеет право увеличить эту ставку до одного раза и уменьшить ее вдвое. Например, за услугу стоимостью 5,000 лир в гостинице с проживанием на полном пансионе взимается налог на проживание свыше 5,000 лир без учета НДС. В этом случае налог на проживание будет эквивалентен 100 лирам. Также будет исчислен НДС свыше 5,000 лир. Стоит 400 лир. Общая сумма будет рассчитана путем добавления проживания и НДС, и общая сумма составит 5,500 лир.

Различные доходы, связанные с предлагаемыми услугами по размещению, такие как разница в сроках погашения, разница в цене, разница в иностранной валюте, проценты, премии и все виды льгот, услуг и ценностей, предоставляемых под аналогичными названиями, также будут включены в оценку. Если цена рассчитывается в иностранной валюте, иностранная валюта будет конвертирована в турецкую валюту по курсу покупки иностранной валюты Центрального банка, действующему на дату налогооблагаемого события. Например, оператор дачного поселка (A) 14 марта 2023 года продал пять ночей (B) своего одноместного номера с 10 по 15 июля 2023 года за 200 евро без учета НДС. В этом случае база будет показывать эквивалент 200 евро в турецких лирах по курсу покупки иностранной валюты, действующему на 15 июля 2023 года.

Кто должен будет платить налог?

Налог будет касаться тех туристов, которые хотят остановиться (переночевать) в отеле, мотеле, дачном поселке, пансионате, апарт-отеле, термальном объекте, гостевом доме, горном доме, а также в таких единицах, как палатки, палаточные автомобили, караваны, дома на колесах, бунгало.

Все другие услуги, предлагаемые в объекте размещения, проданные вместе с услугой ночлега в объекте размещения, облагаются налогом на проживание. Например, питание, питье, деятельность, развлекательные услуги и использование бассейна, спортивных, термальных и аналогичных зон, предлагаемых в объекте размещения, облагаются налогом на проживание. В этом контексте все услуги, которые продаются «пакетами» под названиями «постель и завтрак», «полупансион», «полный пансион», «все включено», «ультра все включено» и т. п. , будет облагаться налогом. Например, даже если услуга завтрака, включенная в вариант проживания «+ завтрак в общежитии», указана отдельно в счете за проживание или счет за эту услугу выставлен отдельно, поскольку она продается вместе с услугой ночлега, услуга, предлагаемая на месте, будет облагаться налогом на проживание. Однако в зонах СПА и бассейнов на территории термального отеля, если ежедневное обслуживание предоставляется тем, кто не проживает в отеле, эта услуга не будет облагаться налогом на проживание.

Кого налог не коснется?

При этом свадьба, обрезание, конгресс, встреча не будут подпадать под действие налога. Услуги обрезания, свадьбы, коктейля, встречи, конгресса, симпозиума и подобные услуги организации, предоставляемые в средствах размещения, независимо от услуги ночлега, не будут облагаться налогом. Если данные организационные услуги предоставляются с учетом проживания, если характер и объем организационных услуг четко указаны в счете или за эту услугу выставлен отдельный счет, то налог на проживание по этим услугам не начисляется. Налог будет взиматься только с услуг по размещению.

Источник: Turizm Guncel

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