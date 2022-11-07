Иметь дом на берегу моря — это, пожалуй, отдельный вид удовольствия. Помимо того, что такая недвижимость, как правило высоколиквидна и позволяет иметь постоянный пассивный доход, она еще и позволяет наслаждаться шумом морского прибоя в любое время года. Поэтому тем, кто давно ищет подобный дом, мы предлагаем присмотреться к новому коттеджу в Грузии, который продается на €178,188.

В одном из курортных поселков на восточном берегу Черного моря выставлен на продажу новый коттедж общей площадью 226 кв.м. Он расположен в деревне Шекветели, которая славится 5-километровой прибрежной полосой с черным песком и парком развлечений Цицинатела. Назвать эту местность курортом пока вряд ли удастся: инфраструктуры, как таковой, здесь не много, есть местные магазинчики и несколько кафе. Но для тех туристов, которые любят уединение и тихий отдых, — это будет, скорее, преимуществом, чем недостатком. А если вы хотите купить дом в Грузии для себя, то этот вариант подойдет как нельзя лучше.

За €178,188 продавец предлагает 4-комнатный одноэтажный дом с большой террасой по периметру дома (общая площадь террасы — 106 кв.м). Жилая площадь дома — 120 кв.м., плюс подвал общей площадью 86 кв.м.

Так как коттедж расположен в непосредственной близости к морю (85 метров от берега), собственник решил поднять уровень первого этажа на 1,5 метра. При этом фундамент так спроектирован, что при желании здесь можно достроить второй этаж.

По словам собственника, дом хорошо отремонтирован. По фотографиям видно, что цветовая гамма интерьера максимально универсальна: в основном это белые, серые и бежевые тона. Мебель в большинстве своем черного цвета, никаких «лишних» деталей. Однако это можно назвать преимуществом, если покупатель захочет добавить что-то для себя.

В объявлении указано, что коттедж полностью готов к заселению: есть вся необходимая мебель и бытовая техника, на кухне установлен кухонный гарнитур. Для удобства кухня отделена от гостиной барной стойкой. Также в доме есть три спальни по 16 кв.м. каждая. Из некоторых комнат открывается вид на побережье, из других — на лес. Строители постарались максимально сохранить деревья, и поэтому летом здесь не будет жарко, а зимой — слишком холодно.

Общая площадь участка — 300 кв.м., есть декоративный деревянный забор. Во дворе есть асфальтированные дорожки, растут декоративные растения.

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