Сан-Франциско страдает больше всего: Как падение цен на жилье в США в 2023 году влияет на продавцов

В 2023 году каждый восьмой продавец жилья в Сан-Франциско теряет деньги при закрытии сделки. Такие данные приводит компания Redfin. Какие факторы спровоцировали эту ситуацию, и как обстоят дела в других американских городах.

Потери продавцов жилья в цифрах

Типичный домовладелец в Сан-Франциско, понесший убытки, продал свой дом на $100,000 меньше, чем купил. По величине медианных потерь в долларовом выражении Сан-Франциско сравнялся с Нью-Йорком. В целом по стране типичный домовладелец, продавший свое жилье дешевле, чем купил, потерял $35,538.

Почему продавцы жилья в Сан-Франциско теряют деньги?

Сан-Франциско столкнулся с резким падением цен на жилье, что стало главной причиной убытков для продавцов. Этот город был одним из первых, где цены на недвижимость начали снижаться под давлением высоких процентных ставок по ипотечным кредитам.

К апрелю 2023 года медианная цена продажи жилья упала на рекордные 13,3%, что более чем в три раза превысило средний национальный уровень снижения в 4,2%. Хотя к июлю снижение замедлилось до 4,3%, общая стоимость домов в городе уменьшилась на впечатляющие 60 миллиардов долларов.

Падение цен обусловлено несколькими факторами. Во-первых, Сан-Франциско известно своей дорогой недвижимостью, что влияет на коррекцию цен. Во-вторых, город сильно пострадал от увольнений в технологическом секторе, что снизило спрос на жилье. В-третьих, удаленная работа позволила многим жителям переехать в более доступные регионы.

Сан-Франциско в сравнении с другими городами

По данным Redfin, национальный средний показатель продавцов, понёсших убытки при продаже жилья, составляет 3%. Это существенно меньше, чем в Сан-Франциско.

Сравнительно небольшой процент убытков при продаже жилья зарегистрирован в Сан-Диего, Бостоне, Провиденсе, Канзас-Сити и Форт-Лодердейле. Здесь всего около 1% домов было продано за меньшую сумму, чем их владельцы заплатили изначально.

Большинство продавцов всё же в плюсе

Следует отметить, что большинство продавцов в США всё равно получают выгоду от продажи недвижимости. По данным Redfin, за последние три месяца 97% продавцов продали жилье с прибылью: типичный проданный дом стоил на 78,4% ($203,232) больше, чем та сумма, за которую продавец его купил. Даже в Сан-Франциско большинство домовладельцев по-прежнему получают большие деньги. Типичный дом, проданный в этом городе, стоил на 70,5% ($625,500) больше его изначальной стоимости.

Доля домов, проданных за меньшую сумму, чем заплатил продавец