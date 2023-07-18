Всему виной кредит под 2%? Цены на недвижимость в Польше снова выросли

Буквально недавно заработала программа «Первое жилье», в рамках которой можно получить кредит от банков по сниженной ставке. И уже сейчас, всего через 2 недели после начала работы этой программы, эксперты говорят о новом повышении стоимости квадратного метра жилья. О ситуации на рынке недвижимости в Польше — в статье.

В контекст ситуации. Коротко о главном

С 1 июля в Польше заработала программа «Первая квартира» (Pierwsze Mieszkanie). В рамках этой программы вводится «безопасный кредит» с дотацией к рассрочке из государственного бюджета. По планам властей это должно стабилизировать рынок недвижимости Польши и помочь тем, кто действительно нуждается в жилье.

Но есть ряд условий, которые необходимо соблюсти, чтобы поучаствовать в программе:

Люди в возрасте до 45 лет, претендующие на свою первую квартиру. Те, у кого уже была недвижимость в собственности, не могут принять участие в программе

Кредит можно взять на сумму 500,000 злотых (около $113,000) для одного домохозяйства и 600,000 злотых (около $135,000) — для родителей, супружеской пары или родителей, воспитывающих ребенка.

(около $113,000) для одного домохозяйства и (около $135,000) — для родителей, супружеской пары или родителей, воспитывающих ребенка. Можно будет воспользоваться программой «Квартира без собственного вклада». Если собственный вклад будет, то он не может превышать 200,000 злотых. Это значит, что максимальная стоимость недвижимости по этой программе не может превышать 800,000 злотых.

При этом спрос на квартиры и дома в Варшаве (и в Польше в целом) рос уже несколько лет подряд. Всего с 1 января по 14 ноября 2022 года иностранцы купили в Польше 9,900 квартир. Справедливости ради, стоит сказать, что часть покупателей в начале года заняли выжидательную позицию, чтобы затем иметь возможность воспользоваться кредитом под сниженный процент.

Еще до начала программы некоторые продавцы стали поднимать цены на недвижимость, понимая, что после начала работы программы спрос на жилье в Польше снова вырастет. Эксперты же предрекали не стабилизацию рынка, а наоборот, увеличение активности игроков и значительный рост цен на жилье.

Цены на недвижимость в Польше вырастут для всех

Ресурс money.pl сообщает, что стоимость квартир в Варшаве сильно выросла за последние несколько месяцев, и особенно сильно, — после начала работы программы «Первое жилье». Стоимость некоторых объектов в некоторых случаях выросла ровно до того максимального уровня, который предусмотрен в программе субсидий. И, по мнению экспертов, цены будут расти и дальше.

— Цены вырастут не только для тех, кто может получить помощь. Они поднимутся для всех. (...) Недвижимость также станет дороже для тех, кто подает заявку на кредит через два-три года. Наибольшей выгоду получат будут те, кто поймает первые транши помощи", — написал внештатный журналист, аналитик рынка труда Камиль Фейфер.

В группах Facebook с кредитными темами кипят страсти — интернет-пользователи возмущены. В некоторых случаях продавцы подняли цены до 700-800 тысяч злотых —максимальных лимитов, предусмотренных в государственной программе ипотечного субсидирования.

— Чтобы было ясно, мы не имеем дело с космическим ростом цен на 20-30%. Программы, поддерживающие спрос на жилье, хороши и необходимы. Тем не менее, они должны идти рука об руку с поддержкой поставок — строительством, — говорит Марек Зубер из Академии WSB.

Как отмечает Марк Зубер, количество построенных квартир сокращается в течение двух лет, особенно в крупных городах. Это, в первую очередь, связано с нехваткой земли для инвестиций и ростом цен на строительные материалы. В то же время Зубер отмечает, что инфляция, повышение процентных ставок и дорогостоящие кредиты только усугубили эту проблему, вызвав крах ипотечного рынка.

В начале июля во время пресс-конференции министра развития и технологий Вальдемара Буду спросили, вырастут ли цены в связи с началом работы правительственной программы. Он ответил, что трудно понять причину роста цен в этой программе.

Буда сообщил, что за год было построено 240 000 квартир, и в рамках программы можно будет купить 30-40 тысяч квартир, в том числе половину из них у застройщиков. Как и вышеприведенный эксперт, министр отметил, что суть проблемы заключается в недостаточности земли для строительства, и призвал к "запуску больших ресурсов для жилищного строительства в планах зонирования". По словам министра Буды, такая мера только в Варшаве снизит цены на жилье примерно на 15%.

«Если 50-60 тысяч человек подадут заявку, все получат эту поддержку»

— Заявки на "безопасный кредит" могут быть поданы в банки с 3 июля. На данный момент подано 4000 заявок, — сообщил министр Буда на радио ZET. — При этом 12,000 человек скачали формы, попросили кредит или проконсультировались с консультантом.

Глава Минразвития напомнил, что в этом году нет никаких ограничений, когда дело доходит до поддержки в рамках программы:

— Если 50-60 тысяч человек подадут заявку, все получат эту поддержку, — заявил он.

Сейчас для помощи покупателям и продавцам недвижимости создается бесплатный портал цен на жилье. Это будет официальный веб-сайт, где будут опубликованы суммы сделок, т.е. будут публиковаться на постоянной основе цены на нотариальные акты. Статистика должна включать цены на квартиры и дома в любой точке Польши.