Дорого, но очень красиво. В Португалии продается 4-комнатная вилла с классным видом

Море, красивые пляжи и солнце круглый год — все это ждет будущего владельца просторной виллы, которая прямо сейчас продается в курортном португальском городе Албуфейра. Ее обзор и фото — далее в нашем материале.

Вилла 4 спальни Албуфейра, Португалия € 4,200,000 5 ванных комнат 474 м²

Сразу привлекает, конечно, внешний вид виллы — очень крутое архитектурное исполнение, на которое можно смотреть бесконечно. На фото видно, как вилла выглядит не только днем, но и ночью — с красивой подсветкой и отдельным пространством для проведения романтического ужина.

Вилла довольно большая: площадь самого здания — 474 м², а участок раскинулся на целых 1,570 м².

Стильно выглядит не только внешняя часть виллы, но и внутренняя: окна в пол, уютная мебель, современное искусство на стенах. В виллу входят: четыре спальни, пять ванных комнат, огромная кухня; тренажерный зал, прачечная, два технических помещения и подвал с гаражом.

Как отмечается в объявлении, три спальни из четырех — это просторные люксы, один из которых идет вместе с гардеробной. Все три люкса имеют выход на балкон с прекрасным видом на море и скалистые городки.

Прямо у виллы есть открытая площадка с большой террасой и бассейном. Лежаки и пальмы прилагаются. А если захочется разнообразия, недалеко от виллы есть несколько пляжей, которые славятся своей красотой.

Словом, у будущего владельца будет свой собственный райский уголок, и не где-нибудь, а в Португалии.