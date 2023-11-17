В Германии все больше и больше запланированных жилищных проектов отменяется – по данным Института IFO, в октябре их доля составила более 20%. Значит ли это, что цены на уже существующие новостройки в Германии вырастут?

Все больше застройщиков в Германии объявляют об отмене запланированных жилищных проектов. По информации Института IFO, в октябре 22,2% компаний сообщили об отмене проектов по сравнению с 21,4% в предыдущем месяце. Аналитики основными причинами такого резкого снижения количества жилищных проектов называют высокие процентные ставки по ипотеке и повышение себестоимости строительства. Нужно понимать, что крупнейшие центральные банки повышают процентные ставки по кредитам для борьбы с инфляцией, что, в свою очередь, влияет на немецкое домостроение. Резкий рост процентных ставок по ипотеке приводит к снижению спроса на жилье и увеличению предложений на рынке (в том числе, и тех предложений, где заемщики не справляются с выплатами по ипотеке).

При этом в октябре 48,7% компаний сообщили об отсутствии заказов по сравнению с 46,6% в сентябре. Год назад, в октябре 2022 года, доля таковых составляла 18,7%. По мнению аналитиков, ситуация в строительном секторе Германии будет только ухудшаться.

– Более половины всех компаний по жилищному строительству в настоящее время страдают от отсутствия заказов, и это число растет с каждым месяцем. Ситуация ставит под угрозу несколько компаний, при этом одна из десяти уже сообщила о финансовых трудностях, – считает руководитель отдела опросов в ifo Клаус Вольрабе. – Перспективы для индустрии жилищного строительства остаются мрачными, поскольку компании готовятся к трудным временам.

Как пишет Euronews, Индекс PMI (один из основных индикаторов экономического состояния производственного сектора) для строительной отрасли Германии HCOB в октябре упал до более чем трехлетнего минимума, составив 38,3 против 39,3 в сентябре. Этому способствовало самое быстрое с 1999 года сокращение объемов строительства жилья в Германии.

После получения новых данных амбициозная цель канцлера Германии Олафа Шольца по строительству 400 тыс. новых домов в год выглядит еще более рискованной.