В Германии сложилась интересная ситуация: больше половины граждан этой страны стали проживать в съемном жилье. Согласно прогнозам портала Trading Economics, наметившаяся тенденция в ближайшее время продолжится. Эксперты международного сервиса по поиску недвижимости Tranio приводят несколько факторов, объясняющих почему немцы стали чаще арендовать квартиры, чем приобретать.

Аренда квадратных метров выгоднее покупки

В настоящее время в Германии стоимость арендного жилья ниже в сравнении с ценами на продаваемую недвижимость. На это указывает и индекс price-to-rent: чтобы окупить приобретенную квартиру за счет аренды потребуется около 28-30 лет в Берлине, 24-29 лет в Гамбурге и 37-39 лет в Мюнхене. Сроки окупаемости жилья увеличивают процентные ставки по ипотеке.

Германия заморозила стоимость арендной платы

Согласно информации Wohnungsboerse, средняя цена кв. метра, сдаваемого в аренду в Берлине, в 2019 году составила 11,63-14,98%. По мнению Лукаса Зибенкоттена, управляющего ассоциацией арендаторов Германии, установленные тарифы могут вырасти в ближайшее время. Поэтому немецкие власти в 2020 году приняли закон о заморозке цен на плату за аренду сроком на 5 лет.

Государство на защите арендаторов

Имея на руках долгосрочный договор, арендатор обладает правами на жилье не меньше, чем его собственник. Вот ключевые пункты, указывающие на это:

Если владелец жилья принял решение расторгнуть договор аренды, выселить арендатора он не может. Ему нужно дождаться, пока сроки, указанные в контракте, истекут, или доказать в судебном порядке, что квартира необходима ему для личного проживания. Собственник не имеет права выселять арендатора при продаже недвижимости. По этой причине квартиры в Германии продаются вместе с лицами, снимающими жилье. У собственника недвижимости нет прав поднимать цену на аренду, когда и на сколько ему угодно: периодичность повышения и лимиты стоимости указаны в законе. Владелец квартиры может поднять арендную плату до средних тарифов по муниципалитету, но только, если она не менялась в течение 15 месяцев. В районах, где рынок недвижимости ограничен из-за высокого спроса, собственник имеет право увеличить стоимость аренды только на 15%. Это правило актуально для Берлина, Гамбурга, а также отдельных кварталов Баварии, Нижней Саксонии и Бранденбурга. Собственнику разрешено проверять жилье только по договоренности с арендатором. Если владелец откроет квартиру личным ключом, ему грозит судебное разбирательство.

Сложно при приобретении квартиры в центре мегаполисов

Во второй половине ХХ века в Германии сложилась благоприятная ситуация для арендаторов. Власти страны активно поддерживали программы по возведению новых домов, которые были доступны для населения как в плане оснащения, так и арендной платы. Это позволило обеспечить жильем обедневшую часть общества.

Новая жилищная политика привела к любопытной тенденции: в центрах мегаполисов образовалось большое количество старых домов. В настоящее время они отмечены в поземельной книге как одна единица жилья. Поэтому в таких домах не разрешается приобретать отдельные квартиры. Допускается только покупать весь объект целиком или его часть.

Немцы же, вкладывающие капитал в недвижимость, предпочитают быть владельцами всего дома полностью. Поэтому они часто скупают такие старые объекты в центре. По мнению инвесторов, приобрести доходный дом, состоящий из 10 квартир, намного выгоднее, чем 10 отдельных квартир, входящих в состав дома, где имеются другие собственники.

Немцам нравится переезжать

Жители Германии очень мобильны: по статистике, 9 млн. граждан этой страны ежегодно меняют место проживания. Большинство немцев не имеет привязанности к городу, в котором у них есть жилье. Если выпадает шанс устроиться на интересную работу в другом регионе, они охотно переезжают на новое место. Это привело к тому, что многие немцы стали сдавать свою недвижимость, а сами арендовать жилье в других городах или районах.