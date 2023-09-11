Как получить стартап-визу за границей? Полный список стран, которые выдают визы начинающим бизнесменам

Что такое стартап-виза и в каких странах её выдают? Полный список стран с требованиями, стоимостью и другими деталями — в нашем гайде.

Стартап-виза — это временный вид на жительство, который позволяет предпринимателям жить и работать в стране, пока они начинают свой собственный бизнес. Для получения визы обычно требуется, чтобы у предпринимателя была соответствующая бизнес-идея, письмо поддержки от назначенной организации и достаточные средства для содержания себя и своей семьи.

Существует множество различных стартап-виз, каждая из которых имеет свои собственные требования. В этом гайде мы собрали все страны, в которых на данный момент существуют подобные программы, и рассказываем вам о них главное: требования, процесс подачи, срок действия и стоимость оформления.

Cтартап-виза Канады

Канадская программа Start-up Visa привлекает предпринимателей-иммигрантов с уникальными навыками и потенциалом для создания инновационных бизнесов в Канаде. Эти бизнесы должны не только создавать рабочие места для местных жителей, но и успешно конкурировать на мировой арене.

Эта программа предоставляет ряд преимуществ:

Ускоренный процесс подачи заявки.

Возможность получения постоянного вида на жительство, с последующей возможностью получить гражданство.

Финансовая поддержка для старта и развития вашего бизнеса.

Доступ к социальным льготам в Канаде.

Возможность подачи заявки совместно с пятью совладельцами.

Отсутствие жестких требований к минимальным инвестициям или чистой стоимости проекта.

Возможность участия в программе для представителей всех национальностей.

Требования

Чтобы получить стартап-визу в Канаду, необходимо соответствовать следующим критериям:

Ваш бизнес должен быть инновационным, масштабируемым и иметь потенциал для создания существенного экономического вклада.

Необходимо получить письмо поддержки от уполномоченной организации, такой как венчурный фонд, группа инвесторов-ангелов или бизнес-инкубатор.

Вы должны продемонстрировать минимальный уровень знания английского или французского языка на уровне Canadian Language Benchmark (CLB) 5 во всех четырех аспектах: говорении, чтении, аудировании и письме.

У вас должно быть достаточно финансовых средств для обустройства и проживания в Канаде до того момента, как ваш бизнес начнет приносить прибыль. Например, если вы планируете переезд в одиночку, вам нужно будет доказать, что на вашем банковском счете есть не менее 13,757 канадских долларов (около 10,000 долларов США). Эта сумма будет выше в зависимости от количества членов вашей семьи.

Процесс подачи

Процесс подачи заявки включает в себя:

Представление вашей бизнес-идеи.

Получение поддержки от уполномоченной организации, которую нужно убедить в целесообразности проекта.

Сопровождение заявки всеми необходимыми формами, документами, подписями и результатами языкового теста, а также подтверждением оплаты за рассмотрение заявки.

Стоимость оформления

Стоимость подачи заявления по программе Start-Up Visa может варьироваться в зависимости от обстоятельств. Основному заявителю стоит рассчитывать на сумму в размере 2140 канадских долларов (1570 долларов США), его партнеру — на 1365 канадских долларов (1000 долларов США), а каждому ребенку, находящемуся на иждивении, — на 230 канадских долларов.

Подробнее про то, как получить стартап-визу в Канаде , читайте в нашем экспертном материале.

Стартап-виза Великобритании

В апреле 2023 года британское правительство представило инновационную миграционную визу для предпринимателей под названием «Innovator Founder Visa» . Эта виза обеспечивает стартапам и опытным бизнесменам возможность релоцироваться в Великобританию, заменяя при этом две предыдущие категории виз: «Innovator Visa» и «Start-up Visa».

Основные преимущества «Innovator Founder Visa»:

Возможность перевозить семью, включая партнера и несовершеннолетних детей, при условии подтверждения родственных отношений.

Право пригласить сотрудников, оформив спонсорскую лицензию (Sponsor Licence) и предоставив им рабочие визы (Skilled Worker Visa).

Возможность получать образование в Великобритании.

Возможность подать на постоянное место жительства (ПМЖ) через 3 года проживания и даже на гражданство спустя еще один год.

Требования

Получить «Innovator Founder Visa» можно, поставив галочки напротив каждого из следующих пунктов:

Представление бизнес-плана, который должен быть одобрен соответствующими органами Великобритании после прохождения интервью.

Доказательство наличия средств на счету в размере GBP 1270 (примерно €1445), которые должны храниться не менее 28 дней. При переезде с семьёй понадобятся дополнительные средства: £285 на партнера, £315 на одного ребенка.

Подтверждение уровня владения английским языком не ниже уровня B2.

Стоимость оформления «Innovator Founder Visa»

Это зависит от места подачи заявления: £1,036 для подачи из-за пределов Великобритании и £1,292 для подачи внутри страны с целью смены или продления статуса. Кроме этого, каждый заявитель обязан оплатить Immigration Health Surcharge в размере £624 за год пребывания.

Срок действия

Виза «Innovator Founder» выдается на 3 года, но может быть продлена.

Стартап-виза Эстонии

Эстонская стартап-виза предоставляет возможность предпринимателям из стран, не входящих в состав Евросоюза, развивать свой стартап в Эстонии. Она также упрощает процедуру найма специалистов из государств, не входящих в ЕС.

Эта виза может быть выдана супругу (супруге) заявителя и детям, находящимся на его иждивении.

Требования для получения

Таковых несколько:

Ваш бизнес должен быть ориентирован на использование технологий, инноваций и иметь потенциал для глобального масштабирования.

Ваша бизнес-модель должна обладать потенциалом для мирового роста.

Комитет по стартапам должен одобрить вашу бизнес-идею.

У вас должно быть на банковском счету минимум €200 на каждый месяц, в течение которого вы планируете проживать в Эстонии.

Процесс подачи

Он включает в себя следующие этапы:

Заполните квалификационную форму и предоставьте информацию о своей компании Комитету по стартапам.

Комитет рассмотрит вашу заявку и вынесет решение в течение 10 рабочих дней.

Если ваша компания прошла квалификационный отбор, заполните заявку на получение стартап-визы или разрешения на временное проживание, используя уникальный код заявки.

Подайте заявление лично в посольстве Эстонии в выбранном вами городе или в пункте обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии.

Стоимость оформления

Это зависит от места подачи документов: €190 при подаче заявления из-за пределов Эстонии и €160 при подаче заявления внутри страны.

Срок действия эстонской стартап-визы

Для начинающих предпринимателей он составляет до 365 дней и может быть продлен на срок до 183 дней. Для тех, кто создал свой стартап в Эстонии и желает остаться на более долгий срок, существует возможность подать заявление на получение временного ВНЖ для предпринимательской деятельности, который может быть выдан на срок до 5 лет.

Стартап-виза Польши

В Польше работает стартап-виза Poland.Business Harbour (Angielski), предназначенная для молодых команд, занимающихся разработкой технологически продвинутых решений и нестандартных бизнес-моделей.

Эта программа предоставляет субсидию основателям, их семьям и сотрудникам в размере до 5100 злотых ($1200) для покрытия расходов на проезд, аренду жилья и прочие неотложные расходы.

Кроме того, отобранные команды будут снабжены персональным консьержем и получат доступ к офисным помещениям, помощь в адаптации, а также консультации и юридическую поддержку для легализации и создания бизнеса.

Процедура подачи заявки и требования

Для получения польской стартап-визы необходимо заполнить анкету на официальном сайте Startup Hub Poland (SHP). Сотрудники SHP проведут быструю оценку вашей заявки и помогут в поиске потенциальных бизнес-партнеров, соответствующих вашему профилю.

Участники программы могут получить ускоренное рассмотрение визовых заявок, если они соответствуют хотя бы одному из следующих условий:

а) имеют образование в области, связанной с технологиями;

б) обладают опытом работы в ИТ-секторе продолжительностью не менее одного года.

Срок действия визы

Вы получаете национальную визу типа D. Она позволяет въехать на территорию республики и пребывать на ней непрерывно или несколько раз в течение общей продолжительности более 90 дней в течение года.

Стартап-виза Чехии

Чешская Республика предлагает долгосрочную визу с целью предпринимательской деятельности . Эта виза доступна для граждан стран, не входящих в состав Европейского Союза и Европейской экономической зоны, а также граждан, не имеющим гражданства Швейцарии. Она позволяет пребывать в Чешской Республике более 90 дней и развивать бизнес, вносящий вклад в экономику страны.

Требования и процесс подачи заявки

Для того, чтобы стать кандидатом на получение такой визы, нужно:

Иметь действительный паспорт.

Подтвердить наличие достаточных финансовых средств — минимум 101,000 крон ($4450).

Иметь жилье в Чехии на время всего пребывания.

Обязательно документально подтвердить цель вашего пребывания.

Чтобы подать заявление на получение долгосрочной стартап-визы в Чехию, следует выполнить следующие шаги:

Найти консульство, в котором будете подавать заявление.

Записаться на прием. Чаще всего это можно сделать по электронной почте или по телефону.

Срок действия

Срок действия данной визы составляет максимум 1 год. Если планируете оставаться на более долгий срок, необходимо подать заявку на получение долгосрочного разрешения на жительство.

Стоимость оформления

Обработка заявления обойдётся вам в приблизительно $111.

Стартап-виза Германии

Германия предлагает визу для самозанятых предпринимателей , что позволяет иностранным бизнесменам запустить коммерческий проект в стране. Существует два пути организации собственного бизнеса в Германии: работать как фрилансер или как индивидуальный предприниматель.

Требования и процедура подачи заявки

Для получения разрешения на жительство с целью занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью необходимо, чтобы:

Был коммерческий интерес к вашему продукту или региональный спрос на него.

Ваш бизнес с большой вероятностью способствовал экономическому развитию Германии.

Вы обеспечили финансирование своего бизнеса через капитал или кредитные обязательства.

Для подачи заявления на бизнес-визу в Германию необходимо выполнить следующие шаги:

Записаться на прием в посольство, консульство или визовый центр Германии в вашей стране.

Собрать все необходимые документы для получения немецкой бизнес-визы.

Пройти интервью.

Оплатить визовый сбор

Дождаться решения со стороны немецкого посольства или консульства.

Срок действия

Если ваш бизнес-проект оказывается успешным и приносит доход вам и вашей семье, вы можете продлить ваше разрешение на жительство, которое изначально ограничено сроком до трех лет.

Стоимость оформления

При подаче заявления на получение визы, разрешения на жительство, на постоянное проживание, или продления срока действия этих документов, обычно взимается визовый сбор. Сумма зависит от вашего местоположения, срока и цели вашего пребывания. Например, разрешение на проживание может обойтись максимум в 100 евро, а разрешение на постоянное проживание — в 147 евро.

Стартап-виза США

Соединенные Штаты предлагают визу, которая дает иностранным бизнесменам возможность создать свой коммерческий стартап в США. Эта виза называется International Entrepreneur Rule (IER) и выдается она Министерством внутренней безопасности (DHS) по каждому конкретному запросу. Для успешного получения такого документа, заявители должны убедить власти в том, что их пребывание и предпринимательская деятельность в США будет способствовать значительной общественной пользе.

Требования и процедура подачи заявки

Предприниматели, желающие переехать в США со стартапом, должны удовлетворять следующим критериям:

Владение существенной долей в компании, основанной в США в течение последних пяти лет. Она должна обладать значительным потенциалом для быстрого роста и создания рабочих мест.

Другой вариант — активное участие и центральная роль в управлении начинающей компанией.

Способность приносить значительную общественную пользу Соединенным Штатам. Это может быть достигнуто, в том числе, через получение существенных инвестиций от определенных квалифицированных американских инвесторов, премий или грантов от федеральных, государственных или местных органов власти.

Супруг(а) или дети предпринимателя также должны удовлетворять определенным требованиям и доказать, что они имеют право на визу на основании значительной общественной пользы или неотложных гуманитарных причин.

Процесс подачи заявления на получение IER включает в себя:

Подачу петиции в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS).

Одобрение петиции.

Подача заявления на получение иммиграционной визы в посольство или консульство США за пределами страны.

Стартап-виза Франции

Франция предлагает сотрудникам, основателям и инвесторам стартапов, не являющихся частью Европейского Союза, оформить французскую технологическую визу ( French Tech Visa ). Она представляет собой упрощенную и ускоренную процедуру для получения ВНЖ в стране.

Требования и процесс подачи

Для того чтобы получить французскую технологическую визу, компания, в которой вы работаете или которую основали, должна соответствовать следующим условиям:

Быть зарегистрированной во Франции и иметь номер SIRET — он представляет собой уникальный 14-значный идентификационный номер.

Иметь статус «Молодого инновационного предприятия (JEI)».

Получать специальное государственное финансирование на инновации в последние 5 лет.

Поддерживаться французским или иностранным венчурным фондом.

Входить в состав акселератора/инкубатора во Франции или в другой стране.

Процедура получения французской технологической визы включает в себя подачу онлайн-заявки через платформу French Tech Mission. Заполнение заявки занимает всего несколько минут, а время рассмотрения составляет в среднем от 2 до 5 рабочих дней.

Стоимость оформления

Франция не взимает плату за спонсорство сотрудников. Однако существуют стандартные сборы за обработку заявки в размере 324 евро.

Срок действия

Французская технологическая виза является семейной и действительна в течение четырех лет, с возможностью последующего продления.

Стартап-виза Италии

Италия предлагает программу Italia Startup Visa , целью которой является привлечение и удержание инновационных предпринимателей из разных уголков мира. Эта программа предназначена для людей из стран, не входящих в ЕС, которые находятся в своих странах и стремятся присоединиться к итальянской стартап-экосистеме.

Требования и процесс подачи

Виза Italia Startup может быть предоставлена как индивидуальному предпринимателю, так и команде предпринимателей, состоящей из не более, чем 5 человек. Доля уставного капитала, которой должен владеть каждый член команды, не ограничена, но все они должны быть соучредителями или совладельцами.

Процедура подачи заявления на получение Italia Startup Visa включает следующие этапы :

Загрузка формы заявления на получение «Сертификата об отсутствии препятствий» с официального сайта Italia Startup Visa.

Заполнение анкеты с указанием информации об образовании, трудовой биографии, бизнес-идее, модели бизнеса, продукте или услуге, которую планируется разрабатывать, и других деталях, связанных с инновационным характером проекта.

Предоставление документов, подтверждающих наличие личных средств или финансирования инновационного стартапа от сторонней организации на сумму не менее 50,000 евро.

Предоставление «презентационной колоды» и бизнес-плана, включая подробную смету расходов и доходов, связанных с предпринимательским проектом.

Получение сертификата об отсутствии препятствий (Nulla Osta ISV) от Визового комитета Italia Startup.

Подача заявления на получение визы в посольство или консульство Италии по месту жительства.

Необходимые документы включают сертификат об одобрении вашей кандидатуры, подтверждение наличия подходящего жилья в Италии, действующий паспорт и подтверждение проживания в местном консульском округе.

Стоимость оформления

Стоимость визы Italia Startup Visa зависит от страны происхождения заявителя и времени рассмотрения заявки. Как правило, эта сумма составляет около 116 евро.

Срок действия

Italia Startup Visa действительна в течение 1 года и может быть продлена еще на 2 года. После первых трех лет владелец визы может подать заявление на получение постоянного вид на жительство.

Стартап-виза Литвы

Литовская программа Startup Visa привлекает таланты в местную стартап-экосистему, упростив процесс въезда для предпринимателей из стран, не входящих в Евросоюз.

Целевая аудитория этой программы — основатели инновационных стартапов, которые хотят запустить свой бизнес в Литве, при этом не вкладывая огромный капитал.

Требования и процесс подачи

Для участия нужно:

Предоставить план стартап-бизнеса, внедряющего новые технологии или инновации.

Зарегистрировать свою компанию в Литве.

Оформить медстраховку на период пребывания в стране.

Располагать достаточными финансовыми средствами для проживания.

Иметь жилье на весь период пребывания.

Процесс подачи состоит из 5 этапов:

Подача заявления на сайте Startup Visa Lithuania . В ней нужно указать все детали об основателях стартапа, продукте, бизнес-плане и т.д. Прохождение видео-интервью онлайн. Экспертная оценка. После первичной оценки вашей заявки она передается в уполномоченную экспертную комиссию для окончательного решения. Получение Разрешения на временное проживание (РВП). После получения официального письма-подтверждения вы сможете подать заявление на получение визы и/или РВП и переехать в Литву. Запуск бизнеса. После получения РВП вы должны официально открыть свой бизнес в течение 120 дней и уведомить об этом команду Startup Lithuania.

Срок действия

2 года, с возможностью продления еще на три года (всего пять лет).

Стартап-виза Латвии

Правительство Латвии предлагает программу Startup Visa, которая представляет собой временный вид на жительство (TRP) для основателей стартапов, желающих запустить свои будущие «единороги» в Латвии.

Требования

Основным критерием для получения визы Startup является наличие инновационной (чаще всего технологической) идеи стартапа, которая обладает потенциалом для масштабирования. Эта виза доступна всем основателям стартапов, не являющимся гражданами ЕС. Кроме того, она также предоставляется супругам и детям основателей.

Процесс подачи

Вот 4 шага, которые нужно выполнить для получения латвийской стартап-визы :

Запись на приём. Заявление на получение визы можно подать как внутри Латвии через офисы OCMA (Офис по гражданству и миграции Латвии), так и за ее пределами через консульские отделы посольства. Подача документов. Приготовьте номер для записи на прием, подайте пакет документов и оплатите гербовый сбор. Получение письма с решением на электронную почту: при положительном решении вам будет нужно будет предоставить в OCMA в Латвии некоторые или все дополнительные документы, такие как полис годового медицинского страхования, подтверждение вашего будущего места жительства в Латвии и др. Заказ карточки временного вид на жительство и получение её.

Стоимость оформления

Гербовый сбор за рассмотрение пакета документов зависит от срока рассмотрения:

30 дней — 100 евро (обычная процедура)

10 рабочих дней — 200 евро

5 рабочих дней — 400 евро.

Срок действия

Латвийская Startup Visa предоставляется на 3 года.

Стартап-виза Португалии

Portugal Startup Visa — это резидентская виза, созданная правительством Португалии с целью привлечения инвестиций, талантов и инновационного потенциала в страну. Программой управляет IAPMEI — Агентство по конкурентоспособности и инновациям.

Требования

Для получения португальской стартап-визы предпринимателю необходимо соответствовать следующим критериям:

Возраст старше 18 лет.

Проживание вне Европейской Шенгенской зоны.

Отсутствие задолженности перед органами социального обеспечения и налоговыми органами.

Отсутствие судимости.

Наличие не менее 5146,08 евро на банковском счету в течение не менее одного года (на одного человека).

Бизнес-план стартапера оценивается по следующим критериям:

Намерение развивать предпринимательскую деятельность с использованием инновационных товаров и услуг.

Открытие или перенос компаний и/или проектов, ориентированных на технологии и знания, с перспективой разработки инновационных продуктов.

Потенциал создания квалифицированных рабочих мест.

Потенциал достижения оборота свыше 325 тыс. евро в год и/или стоимости активов свыше 325 тыс. евро в год через 5 лет после окончания инкубационного периода.

Процесс подачи

Процесс подачи заявки на получение португальской стартап-визы включает следующие шаги:

Подтвердите соответствие всем обязательным требованиям.

Ознакомьтесь с сертифицированными бизнес-инкубаторами и запросите коммерческое предложение на оказание услуг.

Подайте заявку на участие в программе онлайн на платформе IAPMEI.

Дождитесь рассмотрения и утверждения заявки.

Подпишите договор с аккредитованным инкубатором и отправьте его на платформу Startup Visa.

Получите одобрение заявки на получение визы.

Стоимость

Основателю стартапа достаточно подтвердить наличие достаточных средств для обеспечения себя в Португалии на протяжении года.

Срок действия

Получение стартап-визы занимает до трех месяцев. После этого необходимо получить ВНЖ. Первое разрешение действует в течение двух лет, а последующие — на три года. Для сохранения статуса резидента необходимо проживать в Португалии по меньшей мере шесть или восемь месяцев подряд в год.

Стартап-виза Испании

Если вы не являетесь гражданином страны ЕС, но желаете развернуть инновационное дело, представляющее особый экономический интерес в Испании, у вас есть возможность воспользоваться миграционной программой для предпринимателей в этой стране.

Существует два способа:

Стартап-виза: если вы находитесь за пределами Испании и вам необходимо прибыть в страну для проведения необходимых подготовительных мероприятий перед началом вашего бизнеса. Вид на жительство: если вы уже находитесь в Испании и готовы организовать свой бизнес.

К программе также могут присоединиться следующие члены семьи предпринимателя:

Супруг или сожитель.

Несовершеннолетние дети или совершеннолетние дети, находящиеся в финансовой зависимости от заявителя.

Родители, находящиеся на иждивении заявителя.

Требования

Для получения стартап-визы в Испании следует удовлетворять следующим критериям:

Иметь оригинальную и несхожую с существующими на рынке бизнес-идею.

Иметь соответствующий профессиональный и академический профиль.

Предоставить детальный бизнес-план и дополнительные доказательства жизнеспособности проекта.

Важно сказать, что какие-либо минимальные требования к капиталу или количеству рабочих мест отсутствуют. Испанская система основана на индивидуальном анализе каждого конкретного случая. Поэтому и необходим бизнес-план для определения, представляет ли ваш вид деятельности особый экономический интерес для Испании или нет.

Процесс подачи

Заявление на получение визы следует представить в испанское консульство в стране вашего происхождения или проживания. А заявления на получение видов на жительство подаются в Отдел по работе с крупными предприятиями и стратегическими группами (UGE-CE).

Процедура подачи заявления включает в себя следующие шаги:

Получение положительного заключения по проекту соответствующего экономического и торгового ведомства или Главного управления по международной торговле и инвестициям.

Подтверждение наличия достаточных финансовых средств.

Подача анкеты на получение национальной визы вместе с другими необходимыми документами, такими как действующий паспорт, фотографии, справка о несудимости и другие.

Срок действия

Визу выдают на 1 год, ВНЖ — на 2 года. Продлевают виды на жительство ещё на 2 года.

Стартап-виза Таиланда

Виза SMART в Таиланде представляет собой инициативу Совета по инвестициям (BOI), которая направлена на стимулирование экономического роста страны через инновации. Её задача заключается в привлечении новых талантов и передовых технологий в страну. Виза SMART предназначена для высококвалифицированных работников, инвесторов, руководителей и предпринимателей, и включает четыре основные категории: «Талант», «Инвестор», «Руководитель» и «Стартап».

Категория «Стартап» предназначена для предпринимателей, создающих новые бизнесы в одной из отраслей S-Curve. К таким отраслям относятся:

Автоматизация и робототехника.

Авиация и логистика.

Биотопливо и биохимия.

Автомобили нового поколения.

«Умная» электроника.

Медицинский и оздоровительный туризм.

Цифровые технологии.

Медицина.

Альтернативное разрешение споров.

Развитие человеческих ресурсов в науке и технике.

Рациональное природопользование и возобновляемые источники энергии.

Сельское хозяйство и биотехнологии.

Продовольствие для будущего.

Требования

В рамках категории «Стартап» предусмотрены три варианта:

1. Заявление на 2-летнюю визу: для иностранцев, уже создавших сертифицированный стартап в Таиланде.

Критерии отбора:

Необходимо иметь стартап-компанию, сертифицированную соответствующими государственными органами, такими как Национальное агентство инноваций и Агентство по развитию цифровой экономики, в одной из целевых отраслей.

Владеть не менее чем 25% уставным капиталом компании или занимать должность руководителя в этой компании.

Иметь депозит в размере не менее 600,000 батов (около $17,000) или эквивалентную сумму на банковском счете в Таиланде или в стране гражданства или проживания, хранящемся не менее 3 месяцев.

Обязательно наличие медицинской страховки, охватывающей весь срок пребывания в Таиланде для заявителя, его супруга/супруги и детей.

2. Заявление на получение годовой визы.

Критерии отбора:

Участие в программе инкубации, акселераторе или аналогичной программе в целевой отрасли, сертифицированной государственными органами, такими как Национальное инновационное агентство и Агентство по развитию цифровой экономики.

В случае отсутствия опыта участия в инкубаторе или аналогичной программе, заявитель должен либо получить финансирование совместного предприятия с государственным сектором, либо получить одобрение соответствующих государственных органов.

Необходимо иметь депозит в размере не менее 600,000 батов или эквивалентную сумму на банковском счете в Таиланде или в стране гражданства или проживания, хранящемся не менее 3 месяцев.

Обязательно наличие медицинской страховки, охватывающей весь срок пребывания в Таиланде для заявителя, его супруга/супруги и детей.

3. Заявление на получение 6-месячной визы: для иностранцев, планирующих создать стартап-компанию в Таиланде или заниматься рекламной деятельностью для стартапов или Startup Camps.

Необходимо иметь план создания технологического стартапа в Таиланде, одобренный соответствующими органами, такими как Национальное инновационное агентство, или участвовать в деятельности, направленной на продвижение.

Подача заявления

Заявление на получение визы SMART можно подать на веб-сайте Таиландского инвестиционного совета, где доступна подробная информация о процедуре и требованиях. Вы также можете подать заявление за пределами Таиланда и получить визу в зарубежном посольстве. Это одна из немногих виз, срок действия которых может быть продлен онлайн.

Стартап-виза Дании

Программа Start-up Denmark предоставляет иностранным предпринимателям возможность получения ВНЖ в Дании с целью создания и управления инновационными и растущими компаниями.

Прежде, чем Датское агентство по международному найму и интеграции (SIRI) рассмотрит ваш запрос на получение видов на жительство и разрешений на работу по этой программе, ваша бизнес-идея должна быть одобрена группой экспертов, назначенных Датским управлением по делам бизнеса.

Требования

Вы можете подать заявку, если вы:

Индивидуальный предприниматель.

Гражданин страны, не входящей в ЕС (Европейский Союз) и ЕЭЗ (Европейская экономическая зона). Если вы состоите в команде до трех человек, не являющихся гражданами ЕС/ЕЭЗ, вы также можете предоставить бизнес-план.

Имеете инновационный и масштабируемый бизнес.

Имеете бизнес с потенциалом роста. Обратите внимание, что рестораны, розничные магазины и мелкие импортно-экспортные предприятия обычно не рассматриваются для участия в программе.

Процесс подачи заявки

У вас впереди три этапа:

Получение разрешения на ведение бизнеса. Нужно заполнить онлайн-форму, в которой вы описываете ваш бизнес. Необходимо прикрепление документов, включая бизнес-план, презентацию продукта и другие материалы, представляющие ваши идеи экспертной комиссии. Подача заявления на разрешение на работу и вид на жительство в Датское агентство по международному найму и интеграции (SIRI). Запуск стартапа в Дании.

Стоимость оформления

Первый этап бесплатный. А последующая подача на получение видов на жительство и разрешений на работу в Дании обойдётся в 2110 датских крон ($300).

Срок действия

В случае одобрения, разрешение на работу и проживание выдаются на два года с возможностью продления еще на три года.

Стартап-виза Нидерландов

Виза для начинающих предпринимателей в Нидерландах представляет собой отличную возможность открыть свой бизнес в этой стране для иностранных граждан, не входящих в состав Европейского Союза (ЕС).

Требования

Критерии получения визы:

Наличие действующего паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. В случае детей, их можно вписать в паспорт одного из родителей.

Отсутствие нелегального пребывания в Нидерландах в прошлом.

Готовность предоставить справку о своей надежности, подтверждающую отсутствие судимости.

Обязательное прохождение медицинского обследования на отсутствие туберкулеза после прибытия в Нидерланды.

Сотрудничество с надежным и опытным посредником.

Ваш продукт или услуга должны быть инновационными.

Наличие пошагового плана, описывающего путь от идеи к созданию и развитию бизнеса.

Регистрация как начинающего предпринимателя и посредника в торговом реестре Торговой палаты.

Наличие достаточных средств для обеспечения проживания в Нидерландах.

Процесс подачи заявления

Следуйте следующему чек-листу:

Оцените свое соответствие требованиям программы виз для начинающих предпринимателей в Нидерландах.

Загрузите и заполните анкету.

Подготовьте и предоставьте все необходимые документы.

Подайте заявление на ВНЖ. Вы или ваш координатор в Нидерландах можете подать заявление на получение видов на жительство для стартапов через Службу иммиграции и натурализации (IND). Если вы подаете заявление самостоятельно, вы должны отправить заполненную форму заявления по почте. Также необходимо предоставить информацию о себе и вашем пошаговом плане, объясняющем, как вы собираетесь реализовать свою идею в бизнесе. Этот план будет оценен Нидерландским агентством по предпринимательству (RVO).

Начинающие предприниматели из определенных стран (Австралии, Канады, Японии, Монако, Новой Зеландии, Ватикана, Великобритании, США, Южной Кореи и Швейцарии) освобождаются от необходимости получения временных видов на жительство (mvv). Они могут подать заявление напрямую в IND, используя специальную форму, размещенную на сайте.

Иностранные граждане, уже обладающие действующими видами на жительство и желающие поменять его на ВНЖ для начинающих предпринимателей, также могут воспользоваться этой формой заявления.

Срок действия

Голландский вид на жительство для стартапов имеет срок действия не более одного года. За это время вы должны осуществить внедрение или разработку нового инновационного продукта или услуги под руководством опытного координатора.

Стоимость

При подаче заявления на вид на жительство в рамках программы взимается регистрационный сбор в размере $362.

Стартап-виза Кипра

Кипрская стартап-виза предоставляет возможность предпринимателям из стран, не входящих в состав ЕС/ЕЭЗ, въезжать, проживать и заниматься предпринимательской деятельностью на Кипре. Основная цель программы — создание новых рабочих мест, поощрение инноваций и исследований, а также развитие бизнес-экосистемы в стране. Особенно важно подать заявление на стартап-визу на Кипре, если ваше предприятие ориентировано на инновации и исследования.

Эту визу могут получить как основатель стартапа, так и ключевые менеджеры (до 5 человек), при условии, что будет создана штаб-квартира предприятия на Кипре. Семья предпринимателей также может получить вид на жительство на Кипре через упрощенную процедуру.

Требования к кандидатам

Существует две основные схемы: индивидуальная виза для начинающих предпринимателей и командная виза для начинающих предпринимателей.

Категория 1: Индивидуальная виза для начинающих предпринимателей

Она выдается гражданам стран, которые:

Являются единственными основателями стартапа и соответствуют требованиям предприятия.

Располагают капиталом в размере 50,000 евро (включая краудфандинг, капитальное финансирование или другие источники).

Могут подтвердить отличное знание английского или греческого языка.

Обладают степенью бакалавра или эквивалентной профессиональной квалификацией.

Категория 2: Командная визовая схема для начинающих предпринимателей

Этот тип предпринимательской визы применяется к командам, которые:

Состоят не более, чем из 5 основателей стартапа или, как минимум, из 1 основателя и других руководителей высшего ранга.

В совокупности владеют более, чем 50% акций.

Располагают капиталом в размере 25,000 евро на одного основателя и 50,000 евро на нескольких основателей (включая краудфандинг, капитальное финансирование или другие источники).

Все члены команды могут подтвердить отличное знание английского или греческого языка.

По меньшей мере, один член команды имеет степень бакалавра или эквивалентную профессиональную квалификацию.

Для получения статуса «инновационного» предприятия, стартап должен выделять не менее 10% своих операционных расходов на «исследования и разработки». Для предприятий с предыдущей финансовой историей, этот критерий должен быть подтвержден внешними аудиторами хотя бы за один из трех предшествующих лет перед подачей заявки. Для новых предприятий (без финансовой истории) это требование будет рассматриваться на основе бизнес-плана, представленного заявителем.

Процесс подачи заявки

Кандидаты, соответствующие вышеперечисленным требованиям, могут подать заявку в органы власти вместе с соответствующими документами. Органы власти рассматривают заявку в течение 5 недель.

При положительном решении бизнесменам выдается уведомление о первоначальном одобрении, разрешающее управлять предприятием и заниматься коммерческой деятельностью на Кипре в течение 2 лет.

Затем заявители могут подать заявление на въездную визу на Кипр и, впоследствии, на получение соответствующего разрешения на работу и проживание.

По истечении первых двух лет деятельности предприятия проводится его оценка, и заявитель может подать новое заявление, в котором органы власти оценивают, достаточно ли предприятие развито.

Срок действия

Кипрская стартап-виза действительна в течение двух лет с возможностью продления.

Стоимость

Оформление визы будет стоить примерно $170.

Стартап-виза Австралии

Австралийское правительство представило временную визу Business Innovation and Investment (Provisional) (подкласс 188). Эта виза дает возможность частным лицам открывать предприятия в Австралии и проживать в стране в течение 5 лет вместе со своими семьями. После выполнения определенных требований, они могут также подать заявление на получение статуса постоянного жителя Австралии по визе Business Innovation and Investment (Permanent) (подкласс 888) в рамках потока Entrepreneur.

Требования

Для получения этой визы необходимо соответствовать следующим критериям:

Быть не старше 55 лет.

Иметь реальные намерения начать бизнес или коммерциализировать продукт/услугу, и это не должно быть связано с наймом рабочей силы, недвижимостью или покупкой существующей франшизы или предприятия.

Свободно владеть английским языком.

Обладать хорошим состоянием здоровья.

Не иметь задолженности перед австралийским правительством.

Не иметь истории аннулированных виз или отказов в их выдаче.

Процесс подачи

Сначала нужно подать заявление о заинтересованности ( Expression of Interest , EOI). Если государственное учреждение штата или территории Австралии одобрит ваше EOI и выразит поддержку вашей кандидатуре, вас пригласят подать заявление на получение этой визы.

Полученное приглашение будет содержать инструкции по подаче заявления и документов. Заявление можно подать онлайн в системе ImmiAccount .

После получения визы основной заявитель может подавать заявления на визы для остальных членов семьи.

Стоимость оформления

Стоимость визы для основного заявителя составляет 6 395,00 австралийских долларов.

Также взимается плата за каждого члена семьи, подающего заявление на визу вместе с вами: дополнительный заявитель старше 18 лет — 3195 австралийских долларов (примерно $2000); дополнительный заявитель младше 18 лет — 1600 австралийских долларов.

Срок действия

Это временная виза, которая позволяет пребывать в Австралии до 5 лет. Виза выдается с возможностью многократного въезда, позволяя въезжать и выезжать из страны в течение срока ее действия.

Стартап-виза Новой Зеландии

Рабочая виза предпринимателя Новой Зеландии предназначена для опытных предпринимателей, желающих развивать свой бизнес в этой стране.

Требования к кандидатам

Чтобы подать заявку на эту визу, необходимо соответствовать следующим критериям:

Иметь хорошее здоровье.

Обладать безупречной репутацией.

Владеть английским языком на уровне, достаточном для бизнес-коммуникаций.

Доказать возможность вложения капитала в размере не менее 100,000 новозеландских долларов (около 60,000 долларов США).

Следует обратить внимание на следующие моменты:

На начальном этапе получения визы вы можете находиться в стране 12 месяцев, а после успешного развития бизнеса — еще 24 месяца.

В случае, если ваш бизнес относится к научному сектору или сектору информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), демонстрирует высокий уровень инноваций или имеет потенциал для экспорта, требование к инвестициям в размере 100,000 новозеландских долларов может быть пересмотрено.

В случае банкротства в течение последних 5 лет вы не имеете права на получение рабочей визы предпринимателя.

Если вы были замешаны в мошенничестве или финансовых преступлениях, у вас не будет права на данную визу.

Срок действия

Виза имеет срок действия до 3 лет. По выполнении определенных условий вы также можете подать заявление на получение статуса постоянного жителя страны по визе «Entrepreneur Resident Visa.»

Стоимость оформления

Стоимость визы для основного заявителя начинается от 3920 новозеландских долларов (примерно 2300 долларов США).

Стартап-виза Сингапура

Сингапурская стартап-виза, известная как EntrePass , предназначена для иностранных предпринимателей, желающих основать и управлять бизнесом в этой стране.

Требования и процесс подачи

Критерии для получения визы предпринимателя (Entrepass) включают в себя:

Основание или намерение создать частную компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Управлении по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию (ACRA) в Сингапуре.

Наличие финансирования не менее, чем на сумму 100,000 долларов США от государственного инвестиционного фонда, венчурного капиталиста (VC) или бизнес-ангела, признанного государственным органом Сингапура.

Прохождение или пребывание в стадии инкубации в одном из мировых инкубаторов или акселераторов.

Не менее 8 лет опыта работы в качестве специалиста высшего звена или руководителя в крупной корпорации.

Обоснование, как ваша деловая сеть и профессиональный опыт могут способствовать развитию будущего бизнеса в Сингапуре.

Для получения EntrePass вам необходимо подать заявление и предоставить все необходимые документы в Министерство трудовых ресурсов (Ministry of Manpower, MOM).

Срок действия

Срок действия EntrePass составляет до 2 лет.

Стоимость оформления

Стоимость подачи заявки на получение EntrePass составляет 105 сингапурских долларов за обработку (77 долларов США) и 225 сингапурских долларов за выдачу/продление.

Стартап-виза Южной Кореи

В Южной Корее была внедрена новая визовая программа для иностранных граждан, получившая название «Overall Assistance for Startup Immigration System (OASIS)». Эта программа упрощает процедуру получения рабочей визы иностранцами для запуска своих технологических стартапов в Корее.

Требования и процесс подачи

Основным требованием для получения стартап-визы является система начисления баллов. Для получения визы D-8-4 необходимо набрать 80 баллов. Обязательные пункты включают в себя владение интеллектуальной собственностью, такой как патенты или полезные знания.

Процесс подачи заявления на получение визы для стартапов включает в себя выбор раздела «Заявление» >> «E-Visa (Individual)» на Визовом портале . Заявление может быть подано самим иностранцем или спонсором от его имени. Среди необходимых документов — визовая анкета, отсканированные копии страниц паспорта, цифровая фотография, а также оплата сбора кредитной картой через систему e-Payment.

Срок действия

Срок действия Startup VISA (D-8-4) составляет 12 месяцев, с возможностью продления.

Стоимость оформления

Стоимость подачи документов не указана, но согласно информации на Визовом портале Кореи, однократная виза на 91 день и более стоит 60 долларов США.

Стартап-виза Китая

В Китае действует специальная визовая программа под названием «Entrepreneur Visa» , которая предназначена для иностранных граждан, выражающих интерес к запуску нового бизнеса в этой стране. Эта виза предоставляет более простой и гибкий способ законного въезда в Китай и регистрации своего предприятия.

Требования

Для получения китайской стартап-визы кандидаты должны соответствовать следующим критериям:

Предоставить инновационный бизнес-план и продемонстрировать готовность инвестировать в этот план.

Согласиться работать в бизнес-инкубаторе по приезду при необходимости.

Быть иностранным студентом, обучающимся в китайском университете и иметь инновационный бизнес-план, связанный с государственными научно-технологическими парками или инкубаторами в таких районах, как Чангнинг и Янпу в Шанхае.

Быть выпускником выдающихся университетов в Китае или за рубежом и добиться значительных успехов в области инноваций и предпринимательства (выпуск должен состояться не более 2 лет назад).

Срок действия

Срок действия данной визы в большинстве случаев составляет три месяца. Однако гражданам Канады, Аргентины и США может быть выдана китайская бизнес-виза сроком действия даже до 10 лет.

Стоимость оформления

Стоимость китайской бизнес-визы такая же, как и туристической, но разница заключается в гражданстве заявителя и количестве въездов. Обычно многократные визы дороже. Например, для граждан США стоимость составляет 185 долларов США, а для граждан Британии — 151 фунт стерлингов.

Стартап-виза Тайваня

Правительство Тайваня внедрило новую визовую программу для иностранных предпринимателей с целью привлечения больших инвестиций в страну.

Тайваньская предпринимательская виза представляет собой привлекательную опцию для иностранных инвесторов по ряду причин, включая возможность создания бизнеса в стране в течение года с момента прибытия. Также в рамках этой программы подать заявки могут до трех членов команды.

Требования

Вы можете подать заявку на данную визу, если соответствуете хотя бы одному из следующих требований:

Получение венчурных инвестиций или международного финансирования в размере более 2 миллионов тайваньских долларов.

Обладание патентами или сертификатами профессионального мастерства.

Проживание в инкубаторе или участие в инновационном парке на Тайване.

Победа в ведущем конкурсе стартапов или дизайн-конкурсе, или участие в предпринимательском проекте для иностранцев.

Участие (или предыдущее участие) в стартап-акселераторе, признанном на Тайване.

Получение награды или номинации на кинофестивале.

Получение государственных субсидий на инновации от центрального правительства в размере не менее 3 миллионов тайваньских долларов (около 94,000 долларов США) или от местных властей в размере не менее 1 миллиона тайваньских долларов.

Создание на Тайване предприятия с инновационным потенциалом и выступление в роли его законного представителя, управляющего или директора с инвестициями в размере не менее 1 миллиона тайваньских долларов.

Обладание инновационным потенциалом, определенным правительством Тайваня.

Срок действия

Изначально выдается разрешение на проживание сроком на 1 год с возможностью многократного въезда. В случае успешного развития бизнеса, тайваньскую визу предпринимателя можно продлить.

Стартап-виза Японии

В Японии введена новая программа «Стартап-виза» , предназначенная для поддержки предпринимателей, которые приезжают в страну. Этот статус проживания позволяет начать свой бизнес в Японии, получив статус резидента в категории «руководитель бизнеса». Однако для этого требуется выполнение определенных условий, включая открытие офиса в Японии. Программа «Стартап-виза» позволяет вам находиться в Японии до одного года, подготавливаясь к открытию бизнеса.

Требования и процесс подачи

Для получения стартап-визы необходимо обратиться в один из муниципалитетов, утвержденных правительством Японии, с предоставлением бизнес-плана и других необходимых документов. Если ваше заявление будет утверждено муниципалитетом и пройдет иммиграционную экспертизу в Агентстве иммиграционных услуг, вы сможете получить «Визу стартапа».

Требования, включая сферу деятельности и необходимые документы, могут различаться в зависимости от муниципалитета. Давайте рассмотрим требования на примере города Фукуока :

Представление Плана реализации нового бизнеса («NBIP»).

Получение письма с подтверждением NBIP («CLNBIP»). После этого необходимо подать заявление на получение статуса бизнесмена в Иммиграционное бюро Фукуока.

Наличие плана реализации нового бизнеса.

Представление плана проекта и плана финансирования.

Для успешной подачи необходимы следующие документы:

Заявление о подтверждении реализации нового бизнеса.

Заполненный и подписанный бизнес-план.

Резюме.

Копия паспорта (с фотографией, именем и подписью).

Документы, подтверждающие место проживания в течение шести месяцев после прибытия в Японию (копия договора аренды и другие).

Документы, подтверждающие состояние вашего банковского счета.

Стартап-виза Чили

Чилийское правительство реализует программу Start-Up Chile с целью привлечения молодых и талантливых иностранных предпринимателей, которые желают создать свой собственный бизнес в Чили. Эта программа предоставляет стартовый капитал в размере до 30,000,000 чилийских песо (примерно 40,000 долларов США), а также различные преимущества, включая наставничество, предоставление офисных помещений и доступ к социальным и инвестиционным сетям.

Требования и процесс подачи

Самое важное требование для получения чилийской стартап-визы — иметь приветственное письмо или спонсорскую поддержку в лице заместителя министра экономики, InvestChile или Start-Up Chile.

Процесс получения чилийской стартап-визы включает в себя заполнение заявки и предоставление необходимых документов. Среди них: действующий паспорт и рекомендательное письмо от инвестора или преподавателя. Кроме того, возможно потребуется создать видеопрезентацию, в которой вы в течение примерно трех минут должны объяснить, почему идеально подходите для роли руководителя своего проекта, какой социальный вклад сможете внести в Чили и какую проблему намерены решить.

Срок действия

Данная программа предусматривает выдачу временной стартап-визы на один год.