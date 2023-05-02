Счастье датчан — оно какое? Почему, устраиваясь на работу, важно писать как можно детальнее о своих хобби? Что такое политика 300 метров в Копенгагене? О разных аспектах жизни в Дании — работе, недвижимости, ценах, зарплатах, хюгге и датчанах, — нам рассказала Анастасия .

«Обычная ставка налогов в Дании — около 35%»

— Я живу в датском городе Ольборге уже более полутора лет. До этого я училась в Дании по обмену и встретила здесь своего жениха — поэтому впоследствии я и решила поступать в Данию и продолжать там обучение. Сейчас я прохожу программу магистратуры в местном университете.

Раз уж я затронула тему образования, отмечу, что для людей с европейским гражданством и местных жителей образование в Дании бесплатное, а вот для остальных — учеба очень дорогая. Учиться бесплатно тоже можно, но для этого нужно быть проактивным, иметь достижения в учебе и работе, ценностно совпадать с датчанами, заниматься волонтерством .

Что касается работы в Дании, все зависит от того, какая у вас специальность. Тут очень нужны инженеры, программисты — с этими специальностями устроиться на работу проще. Также отмечу, что в большинстве местных немеждународных компаниях бизнес ведется на датском языке, поэтому знать датский желательно — это будет вашим большим преимуществам. При этом, датчане все очень хорошо говорят по-английски.

Датские компании обращают большое внимание на вашу «сultural fit», то есть на то, насколько вы подходите компании по ее ценностям, темпераменту; будет ли вам комфортно в уже сформированном коллективе, и так далее. Поэтому карьерные консультанты всегда советуют писать как можно больше о своих хобби: велика вероятность, что на работу вас возьмут не потому что вы лучший профессионал из всех кандидатов, а потому что вы прекрасный коллега, который разделяет хобби босса, а значит, вам будет о чем поговорить за friday bar после работы в конце недели.

Завести же бизнес в Дании довольно просто: открыть его можно онлайн за несколько кликов. Но тут стоит понимать, что в стране очень большие налоги и социальные выплаты, поэтому сюда уже нужно заходить с четким планом того, что вы будете делать.

Кстати, о налогах. Обычная ставка налогов, которая здесь вычитается из зарплаты вместе с социальными выплатами, составляет примерно 35%. Стоит учитывать, что налоги тут бывают государственными и муниципальными, поэтому ваш налог будет зависеть от того, в каком муниципалитете вы живете.

«Датчане склонны арендовать жилье, а не покупать»

— Зарплаты специалистов серьезного уровня в инженерии или в айти-сфере (у которых есть магистерское образование, несколько лет опыта работы) составляют около €3,500-€4000 после уплаты налогов. Для специалистов в области устойчивого развития, к которым буду относиться и я, когда официально выйду на работу, эта сумма составляет €2,500.

Чтобы поддерживать комфортный образ жизни без излишеств, тут хватает примерно €1000 в месяц (в моем городе на севере Дании). Для Копенгагена эти цены можно умножать на 1,5 или 2, потому что тут довольно дорогое жилье. 60% моего бюджета — это плата за жилье и коммунальные услуги, 20% — еда, и потом уже все остальное.

Цены в Дании, иногда, конечно, поражают, особенно на рыбу. Очень странно, что в стране, которая добывает огромное количество рыбы, она стоит довольно дорого (0,5 кг. форели или лосося в супермаркете стоит около €20).

Я трачу здесь довольно немного, однако редко покупаю себе что-то или хожу на развлекательные мероприятия, а трат на транспорт почти нет, потому что всюду передвигаюсь на велосипеде. Но по сравнению со среднестатистическим датчанином, это довольно умеренный образ жизни и, наверное, чтобы жить более комфортно и позволять себе ходить по кафе, ресторанам, ездить на концерты, фестивали, путешествовать, нужно располагать от €2000.

Но, в принципе, датчане ведут скромный образ жизни и не тратятся сильно, только если это не касается уюта в доме и мебели: датчане очень любят украшать свои дома, менять интерьеры, и на улицах можно довольно часто увидеть старую мебель и даже технику на любой вкус и цвет в довольно хорошем состоянии, но которые уже просто не нравятся самим хозяевам.

Кстати, датчане склонны арендовать жилье, а не покупать. А если и покупают, то часто это может быть дом в небольшом городке или поселении, а не в крупном городе, так как цены на жилье высоки.

Примечание. Купить квартиру в Дании площадью 90 кв.м. можно , в среднем, за €320,000-€450,000. Что касается цен на аренду, то квартиру с одной спальней можно снять в пределах €700-€1000, а с тремя спальнями — за €1400-€1800.

— Иностранцам найти жилье в Дании бывает довольно сложно: здесь не ты выбираешь квартиру, а хозяева квартиры выбирают тебя как арендатора. Мне лично находить жилье не приходилось, потому что я переехала к молодому человеку. Но он у меня тоже не из Дании, а из Восточной Европы, и прежде, чем он нашел первую квартиру, получил очень много отказов. С квартирой, в которой мы живем сейчас, повезло чуть больше, но на собеседование с арендодателем пришлось ездить два раза.

Для того, чтобы снять жилье в Дании, нужно заплатить депозит в размере трехмесячной оплаты. И это те деньги, с которыми, скорее всего, придется попрощаться.

«В Дании счастье — оно тихое»

— Данию часто признают самой счастливой нацией в мире. С одной стороны, это так, но это не бросается в глаза. Я жила какое-то время в Испании и, что касается ощущения счастья, там его как будто больше — этому способствуют постоянные радостные эмоции, фиеста, отношение к жизни, как к празднику.

В Дании же счастье, оно тихое. В Дании счастье — это когда ты заканчиваешь работу в 4 часа, идешь домой или едешь на велосипеде, готовишь вкусный ужин, гуляешь со своей собакой или проводишь время с близкими; в пятницу идешь с друзьями в бар и делишься всем тем, что произошло на неделе.

Также для датчан счастье — это прогуляться по парку, поехать на велосипеде в путешествие, или пойти в поход. Они очень любят взаимодействие с природой, и в городах здесь всегда есть место для природы. Например, у нас в центре города довольно часто можно встретить зайцев, лебедей, различных птиц, а в черте города — иногда даже оленей.

И то самое хюгге, которое стало популярно в последние годы, это как раз вот про этот образ жизни, про тихое датское счастье. Как и с любым концептом, необычным для иностранцев, датчане вряд ли смогут вам объяснить, что такое хюгге, потому что для них это то, как они живут с самого детства. Такую же аналогию можно провести с любовью датчан к своему флагу: они его развешивают просто везде и по любому поводу. И когда у них спрашиваешь, почему они так любят датский флаг, у них нет ответа, они просто так живут.

«Датские города созданы для людей, а не машин»

— Про датчан есть стереотип, что они закрытые. В целом, это так, но если вы попросите датчанина о помощи, то, скорее всего, он оставит все свои дела и пойдет вам помогать. Однако стоит отметить, что датчане, в принципе, мало доверяют не местным жителям, и с их стороны можно столкнуться с дискриминацией, пусть и непрямой.

Местная бюрократическая система тоже очень своеобразная. Здесь все делается онлайн: и запись к врачу, и открытие банковского счета, и какие-то муниципальные записи. Да, это быстро и удобно, но с другой стороны, нет межличностной поддержки, когда знаешь, что можешь к кому-то обратиться с вопросом напрямую.

Кроме того, мне пока непонятна местная рабочая культура. С одной стороны, мне нравится то, как датчане всех вовлекают в разговор, хотят учесть мнение каждого, но зачастую создается ощущение, что бесконечными диалогами процесс принятия решения очень сильно затягивается.

— Да, к перечисленным вещам трудно привыкнуть, как и к почти постоянным дождям и облачности. Но все-таки, нравится в местной жизни мне гораздо больше вещей.

Дания — прекрасное место для того, чтобы понять, чего тебе действительно хочется от жизни и каким человеком ты хочешь быть. Тут действительно можно быть любым собой, отбросив стереотипы. Датчане больше про slow living lifestyle — для них уделить время прогулке с собакой не менее важно, чем соблюсти нависающий дедлайн. Они умеют получать удовольствие от простых вещей в жизни и не любят тратиться и кичиться чем-то.

В повседневной жизни в Дании я чувствую, что обо мне позаботились. Тут есть множество доступных видов досуга и клубов по интересам даже за пределами столицы — датские города созданы для людей, а не машин. В Копенгагене, например, есть политика 300 метров: в 300 метрах от любого жилого дома должна быть зеленая зона. До моего приезда в Данию я недооценивала важность природы. Сейчас же, когда хочется куда-то выбраться, мы часто идем с друзьями или женихом в парк с кофе, пивом, бутербродами, вместо кафе или других развлечений.

Меня очень цепляет датская современная архитектура и восхитительно спроектированные общественные пространства. Да и в целом, тут есть очень много вещей, которые радуют глаз. Это как те вещи, которые люди делают сами для себя, например, украшая свои дома и сады, так и то, каким образом муниципалитеты используют и обустраивают разные территории. Это могут быть какие-то оригинальные деревянные детские площадки, или спортивные площадки на берегу фьорда, или парки, в которых постоянно высаживают цветы, в зависимости от того, что сейчас цветет.

Мне здесь красиво, безопасно и уютно. Думаю, не последнюю роль в этом играет активная жизненная и политическая позиция датчан и культура доверия. Тут есть киоски и прилавки, где нет продавцов, какой-то анти-вор системы или даже камер. Никто не следит, действительно ли ты перевел деньги на счет, но тут и не возникает мысли кого-то обмануть. Ведь зачем портить себе карму?