«В месяц на семью тратим около €2000, но это без аренды». Личный опыт: как переехать в Португалию и получить ВНЖ

Какие есть способы легально переехать в Португалию и получить там ВНЖ? За сколько можно купить и арендовать недвижимость в стране? Каково вообще жить в Португалии и к чему предстоит привыкать после релокации? Ценная информация из первых уст — далее.

«Ожидание получения ВНЖ может занять от 2‑х до 2.5 лет»

О переезде, особенностях жизни, Португалии и португальцах нам рассказала Яна .

— Я из России, город Воронеж. Мне 31 год. Работаю HR-специалистом в IT компании. Мы с мужем и сыном переехали в Португалию в декабре 2021 года. Живём в прекрасном городе Порту.

Мы были влюблены в Европу много лет и хотели туда переехать. Изначально мы рассматривали Испанию , но в плане легализации там есть много нюансов. Поэтому мы обратили внимание на Португалию — здесь достаточно просто остаться навсегда.

Если не считать многолетнего планирования и мечтаний, весь процесс нашего переезда занял 3 месяца. За это время мы взяли консультацию у миграционных специалистов, продали недвижимость, раздали вещи, поставили апостили и сделали переводы всех документов, получили визу в условиях пандемии и, собственно, переехали.

На все подготовительные моменты (документы, перевозка вещей, визы, билеты, отели, апартаменты на первое время пока искали квартиру) мы потратили около $6,5 тысяч.

— Самый простой способ переехать в Португалию — получить шенгенскую визу любой страны Евросоюза и въехать по ней. Мы так и сделали. По законам шенгенской зоны , в Португалии можно находиться как турист 90 дней в полугодие на основании туристической/деловой визы или безвизовых соглашений — прим.ред.

Следует учитывать, что выезжать из Португалии по истечению законного срока пребывания, указанного в вашей визе, нельзя. Путешествовать по стране при этом можно (включая острова). В стране вы находитесь на основании manifestação de interesse (выражение заинтересованности в получении ВНЖ).

Также переехать можно по упрощённым типам виз для высококвалифицированных специалистов. А еще можно получить визы D2 (для предпринимателей) и D7 (для получающих пассивный доход) в стране своего гражданства, а потом получить вид на жительство в Португалии. Новая виза цифрового кочевника — отличный вариант жить и работать в Португалии для фрилансеров и удаленных работников (прим.ред.).

Еще один вариант — найти работу в португальской компании или открыть ИП. Потом, на основании этого, можно будет подать документы на ВНЖ. В октябре 2022 года в Португалии запустили новую визу для поиска работы — детали читайте тут (прим.ред.).

Для примера, вот с таким комплектом документов можно подаваться на ВНЖ в Португалии по по статьям 88.2 и 89.2 (по самозанятости или работе):

Самое важное — NIF. Это местный налоговый номер, на котором завязана вся жизнь. Его даже при покупке хлеба в магазине спрашивают.

Перевод документов; апостили на все свидетельства (о браке/рождении) и дипломы о высшем образовании.

NISS — социальный номер.

Контракт аренды жилья минимум на год, проведенный через налоговую.

Рабочий контракт/документы об открытии ИП.

Но не все так безоблачно. Из-за пандемии в миграционную службу скопилась большая очередь. Вследствие этого, ожидание получения ВНЖ может занять от 2‑х до 2.5 лет.

Примечание. Среди других оснований для получения ВНЖ в Португалии — учеба, ПМЖ другой страны ЕС, воссоединение с семьей, брак с гражданином Португалии, инвестиции по программе «Золотая виза» (но эту программу могут вскоре закрыть ). Подробности о вариантах легализации и самой процедуре можно узнать на сайте иммиграционной службы Португалии (SEF).

Чтобы сохранять статус ВНЖ, нужно жить в Португалии 183 дня в году; инвесторам достаточно 7 дней. Через год после получения карты ВНЖ, ее можно продлить еще на 2 года. Через 5 лет жизни в Португалии можно получить постоянный вид на жительство или гражданство страны. В отличие от ВНЖ, ПМЖ выдается бессрочно.

ВНЖ и ПМЖ дают одинаковые права: жить в Португалии, въезжать в страну во время закрытых границ, работать в частных компаниях и вести бизнес, бесплатно учить детей в государственных детских садах, школах и вузах; пользоваться бесплатными медицинскими услугами, путешествовать без виз по странам Шенгена.

Получив гражданство, у вас прибавятся ряд других возможностей: можно будет путешествовать без виз в 188 стран мира; жить, работать и учиться в любой стране Евросоюза без ограничений по времени; участвовать в выборах; получать пенсии и социальные пособия.

«Сейчас за аренду квартиры чаще всего просят оплату сразу на год вперёд»

— В свете последних событий, поток приезжающих в Португалию сильно увеличился, что отразилось и на рынке недвижимости .

Купить/снять жилье можно совершенно по разным ценам — разброс цен очень велик и зависит от потребностей. Отмечу, что ниже €850/месяц арендовать хорошую квартиру очень сложно. Плюс, сейчас чаще всего просят оплату сразу на год вперёд, если нет местного поручителя с подтвержденным местным доходом и налоговой декларацией за прошлый год. Если такой суммы сразу нет, это усложняет поиск. Но нет ничего невозможного. Я знаю случаи, когда получалось найти через группы в Facebook неплохое жилье на доступных условиях.

Примечание. По данным сервиса Numbeo, купить квартиру в Португалии (90 кв.м) можно в пределах €180,000-270,000.

— Что касается общей стоимости жизни, скажу так: семье из трех человек без учёта аренды можно прекрасно жить на €1500-2000. В эту сумму входят коммунальные платежи, бензин (или общественный транспорт), продукты, вино (куда же без него в Португалии), какие-то сопутствующие покупки (вроде одежды), и периодические походы в кафе. Можно тратить меньше, можно больше. Минимальная ЗП в Португалии — €750.

Примечание. Средние цены на продукты в супермаркете:

Молоко — €0.79

1 кг. риса — €1.11

1 кг. куриного филе — €5.86

1 кг. яблок — €1.70.

— К бытовым нюансам. Иностранцы в Португалии могут воспользоваться льготной системой налогооблажения NHR (Non-Habitual Resident) — она фиксирует процент налога на 10 лет. Касаемо местных компаний, говорят, что каждый сотрудник обходится достаточно дорого по налогам.

Детей с 4-х лет можно отдать в бесплатную школу (pré escolar), и с 6 лет они идут в начальные классы. Образование для детей в Португалии обязательно и бесплатно. Даже для иностранцев. Также для ребенка можно получить номер Utente (ДМС) в ближайшем госпитале и ходить к врачу бесплатно.

Сами мы, к счастью, не сталкивались с медициной. Но много читала, что бесплатного приему у врача, если это не экстренный случай, можно ждать неделями. Поэтому мы оформили платную страховку — она стоит около 50€/мес на взрослого.

Банковские счета иностранцам открывают, но со скрипом. И не все банки. Нужно быть готовым, что придётся приходить не один раз и не одну неделю.

«Португальцы, в целом, настроены к жизни благосклонно»

— Мне, если честно, нравится в Португалии все. Здесь очень красиво. Невероятная природа и все время что-то цветет. Прекрасные люди, у которых стоит поучиться размеренности. Океан. Парки на любой вкус. Качественные продукты. Вино по €3. Обожаю гулять по городу — в Порту столько деталей, что за всю жизнь не налюбоваться.

Многим не нравится здешняя медлительность. Мы привыкли бежать и рассчитывать на то, что все что угодно можно получить за 5 минут. Здесь сложнее встретить кофейни на каждом шагу; курьеров которые звонят заранее, а не когда уже стоят на пороге; автоматизации привычных процессов тоже нет.

Португальцы приветливые; помогут при необходимости; очень спокойно относятся, если ты не знаешь их язык — без проблем поговорят через переводчик и похвалят за знание 10 элементарных фраз из учебника. Они, в целом, настроены к жизни благосклонно. И, наверное, поэтому здесь нет множества вещей, к которым мы привыкли.

Советы тем, кто хочет переехать. Наслаждайтесь тем, что есть вокруг. Учитесь замедляться. пить эспрессо после еды, улыбаться людям. Помните, что 80% кафе не накормят вас с 15 до 19; что чужой человек может потрепать вашего ребенка за щеку и погладить по голове — здесь это норма. А еще, океан тут всегда холодный, а без солнцезащитного средства из дома лучше не выходить — в любое время года.