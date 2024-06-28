Сегодня мы познакомимся с историей Юлии Переры — россиянки, которая нашла свой дом на другом конце света, в Австралии. Она поделилась с нами своим опытом адаптации к австралийской культуре, рассказала о нюансах поступления в местный университет и раскрыла особенности быта в Мельбурне — от холодных домов зимой до отсутствия бездомных животных на улицах.

Если есть деньги, приехать и легализоваться в Австралии не так сложно.

Переезд в Австралию по визе жены

— Меня зовут Юлия, мне 37 лет. Сейчас я учусь на медсестру в австралийском университете. У меня двое детей — два мальчика (7 лет и 4 года). Замужем я за австралийцем, который родом из Шри-Ланки. Последние 8 лет мы живем в Мельбурне.

До встречи с будущим мужем я на протяжении 5 лет жила в Японии и работала менеджером по продажам в компании, которая экспортировала автомобили по всему миру.

Если есть деньги, приехать и легализоваться в Австралии не так сложно. Еще желательно, чтобы ваша профессия была востребованной в этой стране. И знание английского, конечно, тоже обязательно.

Правда для большинства программ иммиграции существует возрастное ограничение, которое составляет 45-49 лет. Исключение — инвесторские визы, где возраст не играет роли. Также родители граждан Австралии могут иммигрировать вне зависимости от возраста.

Лучше всего оценить шансы переезда с миграционным агентом, так как ситуации у всех разные.

Я переехала в Австралию по визе жены, одновременно с которой получила и ВНЖ. И уже через два года мне выдали гражданство. Поэтому у меня с этим все было относительно просто.

Поступление в австралийский университет и особенности обучения

— После рождения второго ребенка я задумалась, чем хочу заниматься, когда дети пойдут в школу. Когда старший сын подрос, я решила поступать на медсестру в местный университет. Причиной стало то, что мне довелось наблюдать за работой медсестер в течение 5 дней, которые я провела в больнице с сыном. Впоследствии, я тоже захотела освоить эту профессию.

Как выглядел процесс моего поступления:

Я начала готовиться где-то в середине мая. Прием заявок для поступающих начинался с августа. В июне я сдала обязательный экзамен по английскому языку и получила нужный балл. Оказалось, что можно поступить сразу на второй курс на базе уже имеющегося высшего образования. Поэтому я перевела свой российский диплом 2014 года и школьный аттестат. И конечно, прикрепила австралийский паспорт (сертификат о гражданстве тоже подойдет) — это помогает сэкономить на обучении. Кроме того, нужно было закончить курс по анатомии и физиологии длительностью 3 месяца. Я закончила его примерно в октябре. Пока я заканчивала курс, в августе я подала заявление в университет, указав, к какому времени курс будет завершен. Закончив курс анатомии и физиологии, я прикрепила сертификат в обоих университетах и стала ждать результатов.

Первые итоги пришли где-то в ноябре — меня приняли на двухлетний курс в Университет Ла Троб (La Trobe University). Через месяц пришло уведомление о зачислении и в другой университет, но он находился слишком далеко, поэтому я выбрала первый вариант. Таким образом, подав заявление в августе, в ноябре я уже получила уведомление о зачислении. Занятия начались в феврале 2023 года.

Важно отметить, что в разных университетах даты подачи заявок могут сильно отличаться. Есть варианты, когда прием открывается каждые три месяца, с возможностью начать обучение в июне, октябре и так далее.

В целом, обычно в Австралии учатся 3 года для получения высшего образования; иногда 4 года, если речь о получении двойной специальности: к примеру, в моем университете столько учатся те, кто поступал на медсестер-акушерок.

— Теперь расскажу непосредственно о процессе обучения.

После Ковида большинство занятий и лекций в университетах Австралии продолжили проводить в онлайн-формате. У каждого студента есть доступ к платформе, где есть вся информация о необходимых предметах. В каждом модуле есть лекции, учебные и дополнительные материалы, а также ссылки на них.

После каждого модуля надо сдавать тесты — тоже онлайн. Помимо этого, по каждому предмету надо писать письменные работы, эссе. А затем и экзамены, во время которых оцениваются полученные на практике знания.

По каждому модулю у нас есть один воркшоп, на который нужно приходить в университет лично. Там занятия строятся следующим образом: нас делят на группы, лектор дает нам какую-то тему, потом задает каждой группе вопрос по ней, и в конце мы вместе всё это обсуждаем. Помимо этого, еще есть лабораторные занятия, на которых мы отрабатываем клинические навыки (как брать кровь из вены, ставить капельницу, делать уколы и т.д.).

По одному или двум предметам в семестр у нас есть практика, без прохождения которой не засчитывается весь предмет. Она длится поначалу по 2–3 недели, а в последнем семестре — уже 6 недель. Как правило, практика проходит в больнице, а рядом с учениками все это время находятся специальные клинические преподаватели, которые оценивают их навыки и подсказывают все, что необходимо.

— Что касается стоимости обучения, я могу рассказать только о своем опыте и о своем универе. У меня оплата составляет 7000 австралийских долларов за год (~4650 долларов США), так как я гражданка.

Если иностранец приезжает по студенческой визе, то стоимость уже возрастает до 26,000 AUD (~17,266 USD) за семестр — такой информацией со мной делилась девочка с моего университета. И она, уже будучи в Австралии, подавалась на стипендию. Ей выдали ее в размере 13,000 AUD, что покрыло половину обучения. Конечно, получение стипендии гарантировать никто не может, но, в принципе, это возможно.

Я лично попала в программу, которую продвигал в рамках своей избирательной компании уже сейчас бывший премьер-министр. Тогда он обещал сделать бесплатным образование для медсестер. Его выбрали, и для поступающих в 2023–2024 учебном году образование стало условно бесплатное.

Я попала в эту программу, потому что начала обучение в 2023 году, и в рамках этого мне в конце каждого учебного года на карту приходит 3000 AUD (~2000 USD). А если я после выпуска проработаю в госбольнице 2 года, мне выплатят еще 7000 австралийских долларов.

Когда я только приехала в Мельбурн, меня поразило отсутствие людей на улицах.

Первые впечатления и сравнение с Японией

— Поначалу мне было очень тяжело привыкнуть к жизни в Австралии, потому что ритм жизни здесь и в Японии совершенно разный. В последней жизнь кипит: вокруг полно людей, бары и караоке в конце дня заполнены, постоянно проводятся тусовки.

А приехав в Австралию, чувствуешь себя словно в большой деревне: очень многие заведения и магазины рано закрываются, прохожих мало (особенно в спальных районах), вокруг тишина. И поначалу меня это очень угнетало. Но со временем я привыкла, особенно когда родились дети. Растить детей здесь гораздо комфортнее.

Большое отличие также заключается в том, что в Японии ты никогда не станешь «своим» — сколько бы ты там ни жил и как бы идеально не знал их язык. У меня часто бывало, когда я разговаривала с ними на идеальном японском, а они все равно отвечали на ломаном английском — это их автоматическая реакция при виде иностранца. Более того, не так давно в Японии иностранцам выдавались ID-карточки, которые назывались карточками инопланетянина. Это, пожалуй, говорит о многом.

В Австралии же совсем другая ситуация: здесь живет огромное количество национальностей, на улице можно сразу встретить и араба, и индуса, и темнокожего — это абсолютно нормально и привычно. Поэтому все здесь друг друга принимают.

Причем, этому принятию всех культур уделяется огромное внимание на уровне государства: есть дни, когда в школах и концертных залах проводятся мероприятия, когда каждый может прийти в своем национальном костюме и рассказать про свою страну и культуру. Даже у нас в университете был предмет, в рамках которого мы изучали, как важно уважать чужие культуры и воспринимать всех людей одинаково. Все это я считаю большим плюсом жизни здесь.

— Бросается в глаза также доступность еды в японских ресторанах и противоположная ситуация в австралийских заведениях. Особенно это касается ланчей, во время которых в хороших японских ресторанах действуют приличные скидки — можно плотно поесть за $10. В магазинах Японии также можно всегда купить готовую свежую еду в пределах 10 долларов.

В Австралии еда стоит намного дороже: в самом бюджетном ресторане паста будет стоить примерно $23. При этом, порции здесь очень большие и сама еда очень тяжелая — зачастую она вообще не сопровождается овощами или салатом. Поэтому я предпочитаю питаться дома, разве что иногда выбираюсь в кофейни.

И еще важный момент: в Австралии очень сложно жить без машины, так как транспорт развит не так хорошо, как в той же Японии. Линии метро в последней доходят даже до удаленных городков и деревень, и можно между городами передвигаться на скоростных поездах. А в Токио и Окигаве — я жила в этих двух городах — можно быстро доехать из точки в точку, пусть даже с пересадками. Транспорт ходит часто и по часам.

В Австралии с этим есть нюансы: ждать автобуса приходится от 20 до 40 минут. В центре дело обстоит получше, но все равно удобнее передвигаться на машине. Поэтому она есть практически в каждой семье.

Особенности Австралии, которые меня поразили

— Когда я только приехала в Мельбурн, меня поразило отсутствие людей на улицах. Это даже вызвало у меня некоторую депрессию. Дело в том, что в центре города люди в основном только учатся и работают, а живут в спальных районах вокруг Мельбурна. И вот тут почти все передвигаются на машинах, поэтому на улицах практически никого нет. После Японии это ощущение безлюдности было особенно непривычным.

Еще одна особенность, к которой мне до сих пор сложно привыкнуть, — отсутствие центрального отопления в квартирах. Зимой в Мельбурне температура на улице около +13 градусов, а в помещении утром может быть +15-17°C; в старых домах даже холоднее. Здесь есть газовое отопление — специальные устройства в потолке, откуда дует теплый воздух. Но использование такого отопления приводит к высоким счетам за газ. Помню, у нас выходило около 400 местных долларов за 3 месяца. Поэтому мы установили солнечные панели, и теперь вместо газового обогревателя используем кондиционер в гостиной.

Из-за холода даже при температуре 20-21°C зимой полы остаются холодными. Я хожу дома в угах и толстовке, но все равно прохладно. Получается, что почти 6 месяцев в году дома приходится носить теплую одежду.

Кстати, меня удивило, что по закону в Австралии нельзя самостоятельно менять лампочки в доме — нужно обязательно вызывать электрика. Видимо, были какие-то инциденты на этой почве в прошлом.

Качество кафе и ресторанов с точки зрения атмосферы часто оставляет желать лучшего. Особенно не в центре. Даже с учетом вкусной еды, помещение может быть грязным. Ресторан может выглядеть как обычное кафе. Заведения фастфуда, например McDonald’s, редко бывают чистыми. Конечно, есть красивые места, но в спальных районах качество в основном среднее. Чаще всего претензии возникают именно к интерьеру и обстановке.

Я сравниваю это с Россией, хотя уже давно там не живу. Если там принято наряжаться для похода в ресторан, то здесь люди спокойно приходят в шортах, майках и шлепанцах.

А еще в Австралии нет бездомных собак и кошек. Все животные чипированы и имеют хозяев. Если вы видите собаку одну на улице, скорее всего, она потерялась. В таком случае нужно позвонить в специальную службу, которая заберет животное и найдет хозяина по чипу.

Жизнь с детьми в Австралии

— Жить с детьми здесь очень комфортно. Во-первых, тут мало людей, а во-вторых — много возможностей и соответствующей инфраструктуры. Это связано с тем, что здесь много семей, в том числе многодетных (до 5 детей в семье — здесь не редкость). В каждом районе есть много игровых групп и центров. И конечно, детские сады и школы.

Единственный минус — детские сады очень дорогие. У нас садик стоит 145 AUD в день (96 USD), но благодаря субсидии, мы платим только 58 местных долларов. Семьям, которые не могут себе позволить садик, приходится тяжело.

Важный момент: здесь серьезно относятся к прививкам. В школу без них пускают, а в трехлетние и четырехлетние государственные садики — нет.

Мне нравится, что государство хорошо помогает семьям. Матерям-одиночкам выделяют помощь. Если в семье есть человек с умственными или физическими отклонениями, государство может предоставить бесплатного помощника. Также поддерживают тех, кто хочет уйти из семьи, где есть насилие. Здесь очень развита система социальной поддержки.

Досуг и путешествия по Австралии

— В качестве досуга мы с семьей стараемся куда-то выезжать. Если берем отпуск, любим путешествовать по Австралии, останавливаться в разных городах, снимать жилье. Можем просто снять домик на несколько дней и изучать окрестности. Сейчас, когда я учусь, часто провожу выходные в библиотеке. До моря нам ехать больше часа, поэтому бываем там редко, особенно зимой.

Вокруг Мельбурна, в нашем штате Виктория, много достопримечательностей, до которых можно доехать на машине. Красивая природа, известные места вроде Большой океанской дороги и 12 апостолов. Есть интересные маленькие города вокруг Мельбурна, куда мы тоже иногда ездим.

Можно остановиться на фермах, снять там домик. Обычно фермеры живут и работают в одной части, а другую сдают в аренду. С детьми очень интересно останавливаться в таких местах.

Вокруг нашего штата и не только есть зоопарки-заповедники, куда можно приехать покормить кенгуру и сфотографироваться.

Найти первую работу в Австралии нелегко.

Зарплаты, налоги и недвижимость в Австралии

— Мне нравится, что уровень жизни здесь довольно высокий. Хорошие зарплаты позволяют жить, не перебиваясь с копейки на копейку.

Средняя зарплата взрослого человека, работающего на полную ставку, составляет 98,000 австралийских долларов в год до вычета налогов (~65,300 USD). Но все сильно зависит от специальности: IT-специалисты зарабатывают много, а воспитатели в детском саду — не очень (55-60 тысяч австралийских долларов в год). Медсестры поначалу зарабатывают от 80,000 AUD в год (~53,300 USD). Опыт работы и дополнительное образование позволяют зарабатывать больше.

В целом, для комфортной жизни в Австралии, я думаю, одному взрослому необходимо 80,000–90,000 австралийских долларов (~53,300—60,000 USD) в год до вычета налогов. В таком случае можно раз в неделю ходить в ресторан или заказывать еду, копить на путешествия, ежегодно ездить куда-нибудь с семьей, оплачивать ипотеку и прочее.

Найти первую работу в Австралии нелегко. Некоторые ищут 1–2 года. Сложность в том, что австралийцы смотрят на опыт работы именно в их стране. Даже если, к примеру, у вас есть опыт работы менеджером в крупной российской компании и хороший английский, устроиться по той же специальности здесь будет сложно. Как только вы получаете местный опыт, пусть даже в другой сфере, вас будут брать на работу охотнее.

Востребованные специальности в Австралии: медсестры, менеджеры-конструкторы (работающие на стройках), гражданские инженеры, воспитатели в детских садах, бизнес-аналитики, программисты, электрики, повара, социальные работники. Рабочие специальности, кстати, здесь очень хорошо оплачиваются.

Налог в Австралии прогрессивный: чем больше зарабатываешь, тем выше налог. Если зарабатываешь меньше 18,200 австралийских долларов в год (12,130 долларов США), налога не будет. Далее он распределяется следующим образом:

При зарплате в пределах 18,000–45,000 AUD: 19 центов на каждый доллар свыше 18,200.

45,001–120,000 AUD: 5092 плюс 32,5 цента на каждый доллар свыше 45,000.

120,001–180,000 AUD: 29,467 плюс 37 центов на каждый доллар свыше 120,000.

180,001 и выше: 51,667 долларов плюс 45 центов на каждый доллар свыше 180,000.

— Наша семья с двумя детьми тратит в неделю 250 долларов на продукты — это средний показатель. До пандемии было дешевле, около 150 долларов, но цены сильно выросли после COVID-19.

Базовые цены на продукты в Австралии: молоко стоит 1,60 AUD, 12 яиц — 5 AUD, хлеб — 2,90 AUD.

Что касается цен на недвижимость в Австралии , могу сказать, что в Сиднее, например, очень сложно купить свое жилье. Большая часть недвижимости уже куплена и сдается в аренду. Свое жилье можно найти только на окраинах, и то не факт.

Что касается покупки дома в Мельбурне, это все еще возможно. Ближе к центру цены начинаются от 2,000,000 австралийских долларов (~1,330,000 USD) за дом.

Мы купили дом в спальном районе, который только начал строиться, за 350,000 австралийских долларов. Сейчас он стоит дороже, так как район хорошо развился, появилось много инфраструктуры вокруг: детские сады, школы, магазины. Когда мы приехали, вокруг была пустошь. В таких строящихся районах, которые находятся подальше от центра (нам туда нужно добираться 40 минут на поезде или машине), жилье будет стоить дешевле.

Арендовать же приличное жилье в Мельбурне можно в пределах 250–350 местных долларов (166–233 USD) в неделю. Речь об аренде одной спальни в квартире или доме. Кухня будет общая, а туалет либо общий, либо личный.

В Брисбен после пандемии переехало много людей из Мельбурна. Я слышала, что жилье там уже не такое доступное, как раньше. Цены практически такие же.

Существенный минус — удаленность Австралии от других стран.

Плюсы и минусы жизни в Австралии

Обобщу основные преимущества и недостатки жизни в Австралии.

Плюсы Высокий уровень жизни и хорошие зарплаты.

Развитая система социальной поддержки для семей, матерей-одиночек и нуждающихся.

Мультикультурное общество, где все принимают друг друга.

Комфортные условия для жизни с детьми.

Безопасность. Конечно, есть неблагополучные районы, где можно столкнуться с грабежами, угонами машин и т.д. Я проходила практику в больнице в таком, и там даже была услуга сопровождения: если вы паркуетесь на улице, а не на больничной стоянке, охрана может проводить вас до машины. Но в большинстве районов все в порядке.

Красивая природа и много достопримечательностей для путешествий.

Открытые и дружелюбные местные жители. Они могут завязать разговор в торговом центре или в очереди, сделать комплимент. Все улыбчивые и приятные. Такие «смол-токи» — это уже часть культуры в этой стране. Минусы Удаленность от других стран. Что мне не нравится — это удаленность Австралии от других стран, в том числе от России. Чтобы поехать в мой родной город Хабаровск, нужно потратить много времени: полет через Дубай занимает 40 часов с несколькими пересадками.

Отсутствие центрального отопления в домах.

Высокая стоимость детских садов.

Дорогая недвижимость.

Сложности с поиском первой работы для иммигрантов.

Высокие цены на отправку посылок за границу. К примеру, отправить маленькую посылку весом 500 грамм в Казахстан будет стоить 40 AUD (26,5 USD).

Необходимость иметь машину.

Поверхностность в общении — это обратная сторона тех самых смол-токов. Когда местные спрашивают, как дела, они не хотят услышать о ваших проблемах. То есть тут никто не стремится к глубоким разговорам.

Советы для тех, кто планирует переезд

— Несколько советов тем, кто планирует переезжать в Австралию:

Наешьтесь сырников, творога и пельменей до отвала, потому что здесь их найти не всегда просто, особенно в небольших удаленных городках.

Привезите все свои дипломы и даже детские медицинские карты.

Привезите детские колготки при необходимости, так как здесь их не найти. Тут носят только леггинсы с открытыми носочками.

Возьмите с собой теплую одежду, шерстяные носки, потому что зимой в домах в Мельбурне придется одеваться тепло.

Захватите хорошую обувь. Здесь она часто низкого качества, а хорошая стоит очень дорого. Кстати, не берите много обуви на каблуках, здесь ее почти не носят. Предпочитают практичную обувь, кроссовки.

И да, накопите побольше денег перед переездом.

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