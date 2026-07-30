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Продажа новых домов на Маврикии

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Флак
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Poste de Flacq VCA
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Вилла One&Only
Вилла One&Only
Вилла One&Only
Вилла One&Only
Вилла One&Only
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Вилла One&Only
Poste de Flacq VCA, Маврикий
от
$13,60 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 758 м²
1 объект недвижимости 1
Варианты вилл на о. Маврикий 🇲🇺 Локация: Belle Mare, восточное побережье Маврикия Цена: $10.4 – 13.6 млн $ Право собственности: FREEHOLD (полная собственность) Уникальный формат: виллы при легендарном 5⭐ отеле (40+ лет истории) Престижное окружение: соседи — мировая элита и знамен…
Агентство
Billion Dollar Beauties
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Агентство
Billion Dollar Beauties
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