Новое четырёхпартийное коалиционное правительство Финляндии объявило , что сократит иммиграцию и ужесточит правила получения гражданства. Власти намерены вдвое сократить количество беженцев, создать отдельные системы социального обеспечения для иммигрантов и постоянных жителей.

В конце прошлой недели в Финляндии к своим обязанностям приступило новое четырехпартийное коалиционное правительство, которое называют самым «правым» в истории. Дело в том, что туда теперь входит ультраправая партия финнов, которую возглавляет консервативный лидер Антти Петтери Орпо.

Новое правительство уже пообещала реализовать радикальную программу жесткой экономии, а также внедрить бескомпромиссные меры, касающиеся климатического кризиса и иммиграции. «Финляндии нужны перемены» — заявил назначенный премьер-министр Орпо.

Лидер правоцентристов согласился на подавление иммиграции, чтобы обеспечить поддержку своих прогнозируемых 6 миллиардов евро в виде социальных пособий и других сбережений.

Партия «Истинные финны», которая прежде состояла в правительстве с 2015 по 2017 год, получит контроль над семью из 19 ведомств, включая министерства финансов, внешней торговли и развития, социальных дел, юстиции и внутренних дел.

Председатель данной партии, Риикка Пурра, заявила, что новая коалиция согласовала сокращение квот на прием беженцев, повышение требований к трудовой иммиграции и ужесточение процесса получения гражданства иностранцами. «Я рада, что мы вместе с нашими партнерами по переговорам достигли согласия по иммиграционному пакету, который без сомнения представляет собой изменение парадигмы в иммиграционной политике», — заявила Пурра журналистам.